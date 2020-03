CLJ U-15: Podsumowanie przygotowań Olimpii

Uznane marki na piłkarskiej mapie Polski, a wśród nich trampkarze Olimpii Elbląg, czyli coraz bliżej wznowienia rozgrywek w Centralnej Lidze Juniorów U-15. Żmudne przygotowania zespołu pełniącego rolę wizytówki akademii piłkarskiej żółto-biało-niebieskich są na ostatniej prostej przed pierwszym meczem ligowym.

Centralne rozgrywki są podzielone na dwie fazy - jesienną i wiosenną. W każdej grupie (łącznie cztery) występuje po osiem zespołów, które grają w jednym półroczu mecz i rewanż, co daje 14 kolejek. Jesienią mistrzostwa Polski się nie zdobywa, ale można spaść z ligi i nie grać na wiosnę. W nowym roku do grupy awansowały dwie nowe drużyny i granie zaczyna się od zera. Z województwa Warmińsko-Mazurskiego w meczach barażowych o CLJ zagrał AS Stomil Olsztyn, który okazał się najlepszy w Ekstraklasie WMZPN, ale musiał uznać wyższość Znicza Pruszków, który wraz z Widzewem Łódź będą beniaminkami ligi wiosennej gr. A. Przypomnijmy, że z elitą pożegnały się Ząbkovia Ząbki i Talent Białystok.

- W trakcie przygotowań do rundy wiosennej, które rozpoczęły się 7 stycznia, rozegraliśmy 11 gier kontrolnych (6 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki). To duża ilość, ale zważywszy na fakt, że kadra zespołu liczy obecnie 29 zawodników i chcąc zapewnić wszystkim chłopcom odpowiedni poziom w procesie szkolenia, taka ilość sparingów była potrzebna. - poinformował trener Olimpii Rafał Starzyński prowadzący drużynę wspólnie z Bohdanem Konarzewskim.

Celem żółto-biało-niebieskich ponownie jest utrzymanie na poziomie centralnym. Kontynuacja przygody w najwyższych rozgrywkach młodzieżowych w Polsce może tylko zaprocentować. Zresztą forma poszczególnych graczy jest doceniana w ojczyźnie. Niedawno pisaliśmy o powołaniu Szymona Grączewskiego do reprezentacji kraju, zaś do Akademii Młodych Orłów, czyli zgrupowania najlepszych chłopców w danym roczniku w Polsce otrzymuje Mateusz Głowiński. W drużynie Olimpii są również zawodnicy systematyczne powoływani do kadry wojewódzkiej.

W lidze wiosennej CLJ U-15 w barwach Olimpii będziemy oglądać także nowego piłkarza: - W sparingach przyglądaliśmy się zawodnikom z zewnątrz, którzy potencjalnie mogli wzmocnić nasz zespół. Ostatecznie zdecydowaliśmy się postawić na Bartosza Kozikowskiego z UKS-u Mały Jeziorak Iława. - dodał trener Starzyński.

Żółto-biało-niebiescy przechodzą ostatni mikrocykl przed wznowieniem rozgrywek. W pierwszej kolejce Olimpia zagra z Escolą Varsovia. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 14. w niedzielę 8 marca, na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej. - Przygotowania były długie i ciężkie, ale chcąc stawiać czoła zespołom z Centralnej Ligi Juniorów musiały takie być. Jedynym mankamentem, jeśli takiego słowa można użyć, pozostaje fakt, że praktycznie od 4-5 tygodni nie mieliśmy okazji wystąpić w sparingu w optymalnym składzie, co miało związek głównie z urazami i chorobami. - mówi Starzyński.

- Mam nadzieję, że jesteśmy odpowiednio przygotowani, ale liga zweryfikuje przypuszczenia. Jedno wiem z całą pewnością: utrzymać się będzie trudniej niż jesienią. Aby skutecznie rywalizować musimy w każdym meczu grać w optymalnym składzie i wzbijać się na wyżyny swoich umiejętności. Wierzę, że tak będzie i uda nam się zostawić tę ligę dla młodszego rocznika z Akademii. - zakończył trener Olimpii.

