Co musisz wiedzieć przed Nocnym Biegiem

Najbliższy sobotni wieczór będzie naprawdę wyjątkowy. Ulice Modrzewiny rozbłysną światłami i wypełnią się setkami pasjonatów biegania, a to wszystko za sprawą premierowego Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami. Oto kilka najważniejszych informacji dla zawodników i widzów.

Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie mieściło się w namiocie MOSiR na rogu ul. Antoniego Czuchnowskiego i al. Jana Pawła II, w okolicy linii startu/mety w godz. 18:00 – 19:30 w dniu zawodów. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego.

Miejsca parkingowe i toalety

Bezpłatne miejsce parkingowe zlokalizowane będą na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego przy ul. Stanisława Sulimy 1. Z przenośnych toalet będzie można skorzystać w okolicach linii startu/mety.

Fireshow, czyli pokaz ognia

Zanim rozpoczniemy rozgrzewkę przed biegiem, atmosferę podgrzeje efektowny pokaz ognia. Fireshow z udziałem zaproszonych artystów rozpocznie się około godziny 19:30. Ponadto zachęcamy wszystkich uczestników do wyposażenia się we wszelkiego rodzaju odblaski lub inne gadżety widoczne w ciemności, które nadadzą wydarzeniu jeszcze bardziej wyjątkowego klimatu.

Rozgrzewka

Wspólna rozgrzewka odbędzie się 10 minut przed startem biegu w okolicach linii startu. Pomoże ona zawodnikom odpowiednio przygotować się do pokonania trasy, o co zadba Magdalena Krupa.

Dystans i trasa

Imprezę rozpoczniemy na początku ul. Antoniego Czuchnowskiego. Później biegniemy ulicami Michała Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i wracamy identyczną trasą do mety (zobacz mapę biegu). Łączna długość trasy wynosi 5 kilometrów. Jest to nawierzchnia asfaltowa, płaska z podbiegiem i zbiegiem. Na półmetku oraz finiszu będą przygotowane punkty nawadniania.

Nagrody

Każdy uczestnik Biegu Nocnego pod Gwiazdami otrzyma wyjątkowy medal. Pamiątkowymi statuetkami nagrodzone zostaną 3 najlepsze kobiety oraz 3 najlepsi mężczyźni. W obydwu kategoriach będą prowadzone klasyfikacje generalne, bez podziału na wiek. Za pomiar czasu odpowiadać będzie profesjonalna firma pomiarowa.

Program imprezy

18:00-19:30 Wydawanie pakietów startowych

19:30 Fireshow

19:50 Wspólna rozgrzewka

20:00 Bieg na 5 km – kobiet i mężczyzn

21:00 Zamknięcie trasy

21:15 Ceremonia wręczenia nagród w okolicach Startu/Mety.

Organizatorami biegu są: Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.