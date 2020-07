Co ze sportem młodzieżowym w MOS Elbląg? (opinia nadesłana)

Oszczędności w elbląskiej oświacie planowane od września 2020 roku dotkną również młodzież uczęszczającą na zajęcia do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a to właśnie tam zatrudnieni nauczyciele specjalizujący się w różnych dyscyplinach szkolą ok.400 uczniów elbląskich szkół - pisze radny Bogusław Tołwiński.

1 lipca w MOS przy ul. Kościuszki odbyło się spotkanie 50 rodziców z nauczycielami i dyrekcją w sprawie przyszłości ich dzieci i całej jednostki. Obawy dotyczyły planu ograniczeń ilości zajęć sportowych dla dzieci w poszczególnych sekcjach o średnio 40 procent. Dodać należy, iż już od kilku lat systematycznie zmniejszała się ilość godzin w grupach, tak że z 9 godzin teraz planowane są już tylko 4.

W czasie dyskusji pojawiło się zasadnicze pytanie; skąd przekonanie w Urzędzie Miejskim, iż można na 4 godzinach lekcyjnych, czyli 3 godzinach zegarowych przygotowywać uczniów np. w kategorii juniora do udziału w zawodach sportowych i walki o sukcesy na krajowym poziomie? Specjaliści zgodnie stwierdzają, iż to jest niemożliwe. Rodzice podkreślali też wysoką wartość wychowawczą tego, że ich dzieci zajmują się sportem, który kształtuje ich charaktery, wzmacnia ciało i uczy fundamentalnej wytrwałości.

Warto zauważyć, iż MOS w takiej formule - dodatkowych zajęć popołudniowych - funkcjonuje od 1975 roku i to właśnie tam setki uczniów osiągnęły swoje osobiste sukcesy na poziomie mistrzostw Polski, Europy i świata.

Podsumowując. Rodzice uczniów wyrazili swoje obawy co do przyszłości rozwoju karier sportowych swoich dzieci w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy tak bardzo ograniczonym zakresie zajęć. Z inicjatywy rodziców powstało pismo do prezydenta Witolda Wróblewskiego o spotkanie i wyjaśnienie całej sytuacji. Pismo zostało złożone w sekretariacie pana prezydenta 2 lipca. Minął ponad tydzień. Rodzice czekają na informację o spotkaniu. Dodać należy, iż w połowie lipca nauczyciele mają podjąć ostateczne decyzje odnośnie przyjęcia wypowiedzenia warunków umowy o pracę zaproponowanych przez urząd.

Wszyscy mają nadzieję, iż podczas spotkania uda się osiągnąć porozumienie we wszystkich w/w obszarach.

Z upoważnienia rodziców i nauczycieli

Bogusław Tołwiński