Concordia gra do końca

90 minuta meczu pomiędzy rezerwami Jagiellonii Białystok, a Concordią Elbląg. Gospodarze prowadzą 1:0 i patrząc z przebiegu spotkania, nic nie zapowiadało, że pomarańczowo – czarni wywiozą punkt. Concordia stawia wszystko na jedną kartę...

W nietypowych warunkach grali dziś w Białymstoku piłkarze Concordii Elbląg. Mecz z rezerwami Jagiellonii odbywał się na boisku pod balonem. W zespole rywala mogliśmy zobaczyć piłkarzy, którzy trenują razem z występującą w ekstraklasie pierwszą drużyną W bramce gospodarzy widzieliśmy Damiana Węglarza, który w tym sezonie pięć razy bronił w ekstraklasie. W pomocy grali Bartosz Bida (9 meczów w ekstraklasie w tym sezonie) i Marcin Bortniczuk (7 meczów w ekstraklasie i jeden w Pucharze Polski w „jedynce”).

Mecz rozpoczął się od ataków gospodarzy, którzy w pierwszych minutach dwukrotnie przeprowadzili potencjalnie groźne sytuacje. W 11. minucie Jakub Jarmołowicz mocno wstrzelił w pole karne Concordii. Michał Nowak strzegący bramki gości pewnie złapał piłkę. Pięć minut później bramkarz pomarańczowo – czarnych nie dal się zaskoczyć Bartoszowi Bidzie. Rezerwy Jagiellonii grały agresywnym pressingiem już na połowie rywala.

Kolejna bardzo dobra interwencja elbląskiego bramkarza miała miejsce w 20 minucie, kiedy Michał Nowak „zdjął” piłkę z głowy Bartosza Bidy tuż przed swoja bramką. Dobitka Huberta Matrasa na szczęście dla gości – niecelna.

W 35 minucie gospodarze byli o centymetry od otwarcia wyniku po groźnym strzale z dystansu Huberta Karpińskiego. W pierwszej części meczu gospodarze dominowali, ale nie potrafili udokumentować swojej przewagi zdobyciem bramki.

Druga połowa zaczęła się od bardzo groźnego strzału Eryka Matusa, na szczęście dla elblążan Michał Nowak zdołał odbić piłkę poza plac gry. Kilka minut później Michał Nowak po raz kolejny uratował swój zespół od straty bramki łapiąc piłkę po główce Mirosława Mazura.

W 59. minucie coś się zadziało pod bramką gospodarzy. Michał Kosikowski podał do swojego bramkarza, ten złapał ją w ręce i pomarańczowo – czarni mieli rzut wolny. Dwa strzały gości na bramkę Jagiellonii zostały zablokowane, trzeci był niedokładny i goście nie wykorzystali najlepszej sytuacji w meczu na strzelenie gola. Kilka minut później Mateusz Szmydt wypracował potencjalnie groźną sytuację. Ostatecznie piłka wylądowała w rękach bramkarza gospodarzy.

Kolejne minuty przynosiły kolejne ataki rezerw Jagiellonii Ale Michał Nowak nie miał problemu ze złapaniem groźniejszych strzałów. W 70 . min. sam na sam Iwo Rudziński znalazł się w sytuacji "sama na sam" z bramkarzem gospodarzy. Jego strzał końcami palców obronił Damian Węglarz. Kilka minut później nad poprzeczką strzelał Mateusz Szmydt.

Swoją przewagę gospodarze udokumentowali dopiero w 78 minucie. Po faulu na piłkarzu Jagiellonii z prawej strony pola karnego sędzia nakazał rozegranie rzutu wolnego. Hubert Matras dośrodkował w pole karne, a tam Mirosław Mazur głową umieścił piłkę w bramce Concordii.

Pomarańczowo – czarni mieli okazję doprowadzić do wyrównania w 86. minucie. Wtedy to bramkarz Jagiellonii zastopował groźny atak jednego z piłkarzy pomarańczowo – czarnych. W ostatnich chwilach meczu elblążanie postawili wszystko na jedną kartę. I... nieporozumienie w szeregach obrońców gospodarzy wykorzystał Bartłomiej Danowski, który dobijał strzał Jakuba Bojasa. Pomarańczowo – czarni z jednym punktem wracają do Elbląga

Kolejny mecz podopieczni Krzysztofa Machińskiego rozegrają w niedzielę. W samo południe przy Krakusa podejmą Pelikana Łowicz.

Jagiellonia II Białystok – Concordia Elbląg 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 - Mazur (78. min.), 1:1 – Danowski (90+4 min.)

Concordia (skład wyjściowy): Nowak – Maciążek, Bukacki, Piech, Szmydt, Kopka, Szawara, Bojas, Drewek (45' Danowski), M. Pelc (65' Rudziński) , Łęcki (60' Błaszczyk)