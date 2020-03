Concordia wraca do gry

Z nowym trenerem, z trzema nowymi zawodnikami, w sobotę (7 marca) Concordia Elbląg rozpoczyna rundę wiosenną III ligi. Pierwszym rywalem pomarańczowo – czarnych będzie KS Wasilków, a wiosnę podopieczni Adama Borosa rozpoczną meczem wyjazdowym.

Zima w klubie z ul. Krakusa zaczęła się od zmiany na stanowisku trenera. Łukasza Nadolnego, który w ubiegłym sezonie poprowadził pomarańczowo – czarnych do zdobycia Wojewódzkiego Pucharu Polski i powrotu do III ligi, zastąpił Adam Boros. Zmiany te były podyktowane kolejnym planem aktualnego beniaminka - awansu na szczebel centralny.

- Chcemy powoli i systematycznie podnosić jakość zespołu, aby za 2-3 lata spróbować pokusić się o to, co zrobiliśmy już kiedyś, a więc spróbować powalczyć o awans do wyższej klasy rozgrywkowej – mówił Adam Boros, nowy trener Concordii w wywiadzie dla klubowych mediów po objęciu stanowiska.

Nowy trener pomarańczowo – czarnych wywalczył już z Concordią awans do II ligi w 2012r. Na trzeci szczebel rozgrywek wprowadził też elbląską Olimpię, z którą potrafił „namieszać” w czołówce II ligi.

To na razie jednak pieśń przyszłości. Rundę jesienna Concordia skończyła na 9. miejscu w tabeli. Faworytem do awansu wydaje się Sokół Ostróda. 4 punkty straty do lidera mają Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Legia II Warszawa i Sokół Aleksandrów Łódzki. Trzeba jednak pamiętać, że lider musi się jeszcze zmierzyć z rezerwami Legii w zaległym meczu. Pomarańczowo – czarni są też w grze o Wojewódzki Puchar Polski.

W okresie zimowym do Concordii dołączyło trzech nowych zawodników: obrońca Wojciech Dziemidowicz (ze Stomilu Olsztyn; w rundzie jesiennej 2 pełne mecze), środkowy pomocnik Łukasz Kopka (III liga szwedzka) i obrońca Adrian Włoch (z Wdy Lipusz; IV liga pomorska).

W okresie przygotowawczym pomarańczowo – czarni rozegrali 8 sparingów, ale niestety tylko raz schodzili z murawy jako zwycięzcy.

Rundę wiosenną rozpoczną od wyjazdowego meczu z KS Wasilków. Jesienią na boisku przy ul. Krakusa 2:1 wygrali gospodarze po bramkach Dominika Pawłowskiego i Tomasza Szawary.

Sparingi Concordii Elbląg:

vs Sokół Ostróda (III liga, gr. 1) 1:5

vs GKS Wikielec (III liga, gr. 1) 2:3

vs Huragan Morąg (III liga, gr. 1) 1:4

vs Grom Nowy Staw (III liga, gr. 2) 0:4

vs KP Starogard (III liga, gr. 2) 0:2

vs Gryf Wejherowo (II liga) 4:0

vs Bałtyk Gdynia (III liga, gr. 2) 0:2

vs Radunia Stężyca (III liga, gr. 2) 1:2

Terminarz Concordii Elbląg:

7 marca, KS Wasilków - Concordia Elbląg, godz. 13

14 marca, Concordia Elbląg – Olimpia Zambrów, godz. 14

21 marca, Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Concordia Elbląg, godz. 16

28 marca, Concordia Elbląg – Znicz Biała Piska, godz. 15

5 kwietnia, Ruch Wysokie Mazowiecki - Concordia Elbląg, godz. 16

11 kwietnia, Concordia Elbląg – Sokół Aleksandrów Łódzki, godz. 17

18 kwietnia, Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Concordia Elbląg, godz. 17

25 kwietnia, Concordia Elbląg – Pelikan Łowicz, godz. 17

1 maja, Concordia Elbląg – Unia Skierniewice, godz. 12

6 maja, Sokół Ostróda - Concordia Elbląg, godz. 18

9 maja, Concordia Elbląg – RKS Radomsko, godz. 17

16 maja, Broń Radom - Concordia Elbląg, godz. 17

23 maja, Concordia Elbląg – Polonia Warszawa, godz. 17

30 maja, Ursus Warszawa - Concordia Elbląg, godz. 16

6 czerwca, Concordia Elbląg – Legia II Warszawa, godz. 17

13 czerwca, Huragan Morąg - Concordia Elbląg, godz. 17