Czas na pierwsze zwycięstwo

W sobotę popołudnie elbląscy szczypiorniści po raz drugi w tym sezonie zagrają przed własną publicznością. Rywalem zespołu Damiana Malandy będzie Sparta Oborniki. Obie drużyny nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w bieżących rozgrywkach.

Początek sezonu 2021/2022 nie jest dla elbląskich piłkarzy ręcznych pomyślny. Co prawda drużyna ma wielu młodych i niedoświadczonych graczy i zapewne nikt się nie spodziewał, że będzie w czubie I-ligowej tabeli. Wydawało się jednak, że do tej pory uda się wygrać przynajmniej dwa spotkania, a zakończyło się zaledwie na jednym punkcie. Elblążanie mają już za sobą cztery mecze, w tym jedno z bardzo młodą i niedoświadczoną drużyną z Kwidzyna. Niestety i w tym starciu nie udało się wywalczyć kompletu punktów. Doskonałą okazją na przełamanie będzie sobotni mecz, bowiem do Elbląga przyjedzie zespół, który także nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa. SKF KPR Sparta Oborniki rozegrała do tej pory cztery mecze, w tym trzy z tymi samymi rywalami co KPR Elbląg. Bilans bramkowy obu drużyn był zbliżony, zatem mogłoby się wydawać że są to zespole o podobnym potencjale i trudno wskazać faworyta do wygranej. Kierownik KPR jest pozytywnie nastawiony przed sobotnią rywalizacją. - Oglądaliśmy ostatni mecz Sparty z Gwardią. Ten zespół gra obroną 5-1, z wysuniętym jednym zawodnikiem na dziewiąty metr. Posiada solidnego bramkarza. Musimy zwrócić uwagę na lewe rozegranie oraz środowego rozgrywającego. Drużyna ta szybko wznawia akcje, po straconej bramce. W ostatnich dniach skupiliśmy się na obronie, która powinna być kluczem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu. Podobnie jak Sparta, potrzebujemy punktów, ale przy solidnej i zespołowej grze komplet punktów powinien zostać w Elblągu. Od meczu z Olsztynem zatraciliśmy wiarę we własne siły. Złożyło się na to parę czynników, ale myślę że zwycięstwo podniesie morale drużyny i pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość - powiedział Piotr Sadowski.

Najwięcej bramek dla Obornik rzucił do tej pory Maciej Łesyk, który w czterech meczach zdobył dziewiętnaście goli. Z kolei w szeregach elbląskiego KPR najskuteczniejszy jest Kacper Reseman. Obrotowy ma na swoim koncie dziewiętnaście trafień, z czego aż osiem zdobył w ostatnim meczu z SMS ZPRP II Kwidzyn

Sobotni mecz KPR Elbląg z SKF KPR Sparta Oborniki rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.