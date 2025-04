Czas poznać mistrza Awangarda Volley Ligi

Wszystkie piłki, sety i emocje tego sezonu prowadzą nas do jednego momentu – wielkiego finału Awangarda Volley Ligi w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR. W sobotę, 26 kwietnia, przekonamy się, kto najlepiej przepracował ten sezon i sięgnie po tytuł: obrońca mistrzostwa Logbar Sport SPA czy rozpędzony Tech-Bet?

W półfinale Tech-Bet i Amatorzy stoczyli dwumecz pełen zwrotów akcji. W pierwszym spotkaniu to Tech-Bet zwyciężył 2:1 (15:25, 16:25, 25:19), a w rewanżu przypieczętował awans, pokonując rywali ponownie 2:1 (25:10, 21:25, 25:21). Z kolei Logbar Sport SPA – aktualny mistrz ligi – zaprezentował się niezwykle pewnie, dwukrotnie pokonując MAR-EL Instalacje Elektryczne: najpierw 3:0, a potem 2:1. Tym samym oba zespoły zasłużenie meldują się w finale. Ten odbędzie się około godziny 13:00

Zanim na parkiet wyjdą finaliści, o brązowy medal powalczą Amatorzy oraz MAR-EL Instalacje Elektryczne – drużyny, które mimo porażek w półfinałach pokazały ogromne serce do walki. Dla jednych to szansa na zdobycie medalu, dla drugich – na zakończenie sezonu mocnym akcentem. Początek meczu o 11:00.

Finałowy dzień Awangarda Volley Ligi to nie tylko mecze – to okazja, by spotkać się w sportowej atmosferze, pokibicować swoim faworytom i poczuć klimat amatorskiej siatkówki. Wstęp wolny – przyjdź i razem z nami poznaj mistrza sezonu 2024/2025!

Sponsorem rozgrywek jest Studio Łazienkowe Awangarda.