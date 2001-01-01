Czterech nowych rywali Elbasketu

TKM Włocławek – przedostatnia drużyna poprzedniego sezonu w grupie A II ligi – będzie pierwszym rywalem Elbasketu w nowym sezonie. Drużyna Arkadiusza Majewskiego ligowe zmagania rozpocznie 20 września meczem u siebie. A już w środę (27 sierpnia) elbląscy koszykarze zagrają dla Adama Prusa walczącego z rakiem.

Rozgrywki rozpoczną się 20 września, Basketball Elbląg w hali przy ul. Kościuszki podejmie TKM Włocławek. W ubiegłym sezonie elblążanie dwukrotnie pokonali rywala: 89:70 we Włocławku i 88:77 w Elblągu.

Na elbląskich koszykarzy czekają cztery nowe zespoły. Po raz pierwszy Elbasket zmierzy się z Żakiem Koszalin. W ubiegłym sezonie koszaliński zespół zakończył rozgrywki na turnieju finałowym baraży o II ligę, gdzie zajął czwarte miejsce. Z Żakiem Elbasket zagra 18 października w Koszalinie, rewanż – 24 stycznia.

Ciekawie zapowiada się mecz z Pogonią Mogilno. Przypomnijmy, że z tą drużyną Elbasket grał w półfinale turnieju barażowego w Elblągu 1 kwietnia 2023 r. Wówczas elblążanie wysoko pokonali Pogoń 111:75, czym przypieczętowali awans do turnieju finałowego. Więcej o tamtym meczu przeczytasz tutaj. Pogoń wywalczyła awans kilka miesięcy temu, w turnieju finałowym zajęła drugie miejsce za AZS Jarosław. Z Pogonią elblążanie zagrają 29 listopada w Elblągu, rewanż – 7 marca.

Elblążan czeka też wyjazd do Stargardu, gdzie zmierzą się z rezerwami pierwszoligowej PGE Spójni. W ubiegłym sezonie drużyna ze Stargardu zajęła trzecie miejsce w finałowym turnieju barażowym. Pierwszy mecz 25 października w Elblągu, rewanż – 31 stycznia.

Czwartym „nowym” rywalem będzie BNG (Buty Nie Grają) Kutno. W ubiegłym sezonie z walki o awans odpadli w półfinałowym turnieju barażowym. Z Elbasketem po raz pierwszy zmierzą się z 22 listopada w Kutnie, rewanż 28 lutego.

Kogo zabraknie? Enea Astoria Bydgoszcz i Boruta Zbierz wycofały się z II ligi. King II Szczecin w poprzednim sezonie zajął ostatnie miejsce i spadł z ligi. Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski został przeniesiony do grupy D. Oprócz tego elblążanie zagrają z AZS UMK Transbruk Toruń, ManaLake Sokół Marbo Międzychód, Sklep Polski MKK Gniezno, SMS PZ Kosz Władysławowo, Port Gdynia GAK Gdynia, Akademia Gortata Gdańsk, Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne, Kamte Basket 2010 Kruszwica, BSA AMW Arka Gdynia i Trefl II Sopot.

Sezon zasadniczy (systemem każdy z każdym) zakończy się 28 marca. Ostatni mecz Basketball zagra u sienie z Basketem Kruszwica. 8 najlepszych drużyn awansuje do fazy play off walczącej o awans do I ligi. Przypomnijmy: sezon 2024/25 elblążanie zakończyli na 9. miejscu wśród 16 zespołów.

Zagrają dla Adama

A już w środę (27 sierpnia) elbląskich koszykarzy będzie można zobaczyć w Szkole Podstawowej nr 11. O godzinie 18 rozpocznie się pokazowy mecz koszykówki dla walczącego z rakiem trenera Adama Prusa. Przypomnijmy, że trener w 2004 r. wywalczył mistrzostwo Polski w koszykówce dziewcząt z rocznika 1991 r. Dziś walczy z chorobą. W programie wydarzenia: licytacje live, loteria z nagrodami mecz pokazowy 3x3 z udziałem Przemka Zamojskiego oraz konkursy dla dzieci. Wstęp wolny.