Cztery miesiące do Biegu Piekarczyka 

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 15. edycja jednego z najciekawszych i największych wydarzeń biegowych w Elblągu - Biegu Piekarczyka! Dokładnie za 4 miesiące - 9 czerwca - spotkamy się ponownie na Placu Jagiellończyka, gdzie pojawią się także food tracki, strefa zabaw oraz kilka niespodzianek. Odliczanie uznajemy za rozpoczęte!

Bieg Piekarczyka to nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności biegowych, ale także doskonała zabawa i okazja do integracji z innymi miłośnikami sportu. Z okazji okrągłej 15. edycji przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji i niespodzianek, które sprawią, że ten dzień będzie pełen radości i wspomnień na długie lata.

- Tradycyjnie trasa biegu poprowadzi ulicami Elbląga, oferując uczestnikom zarówno wyzwania, jak i możliwość podziwiania piękna naszego miasta – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym biegaczem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w biegu na jednym z dwóch dystansów – 10 km oraz 5 km. Bieg Piekarczyka to wydarzenie otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom zaawansowania.

Im szybciej, tym taniej

Ceny pakietów będą wzrastać, im bliżej do biegu, tym wyższa cena. Warto się więc pospieszyć, aby cieszyć się tańszym pakietem startowym. Zapisy są prowadzone przez system Elektroniczne Zapisy.

W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty:

płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 50.00 PLN

płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 60.00 PLN

płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 70.00 PLN

W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty:

płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 25.00 PLN

płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 30.00 PLN

płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 35.00 PLN

Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.

Zapisz się już teraz, dołącz do naszej społeczności biegowej i bądź częścią tej wyjątkowej imprezy. Nie przegap okazji do udziału w jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń sportowych w Elblągu. Do zobaczenia na starcie!

Bieżące informacje o Biegu Piekarczyka będą dostępne na stronach internetowych: www.mosir.elblag.eu, www.biegpiekarczyka.pl i mediach społecznościowych: Facebooku MOSiR Elbląg, Facebooku Elbląski Bieg Piekarczyka, Instagramie MOSiR Elbląg i Tik Toku MOSiR Elbląg.

Organizatorami XV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.