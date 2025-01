Darmowe zajęcia zumba kids

Już w najbliższą sobotę, 11 stycznia, zapraszamy na bezpłatne zajęcia Zumba Kids w sali fitness Lodowiska Helena! To idealna okazja, by Twoje dziecko połączyło zabawę z aktywnością fizyczną i odkryło, jak wiele radości daje taniec i ruch w rytmach znanej muzyki.

Dlaczego warto przyprowadzić dziecko na Zumba Kids? Regularna aktywność fizyczna wspiera rozwój motoryczny, poprawia kondycję i buduje zdrowe nawyki od najmłodszych lat. To również świetna okazja, by dziecko rozwijało umiejętności społeczne, nawiązywało nowe znajomości i czerpało radość z ruchu w grupie rówieśników. Taniec w rytmie Zumba Kids wspiera rozwój koordynacji ruchowej i wyobraźni dziecka. Oprócz tego, to doskonały moment, by rodzice mieli chwilę wolnego czasu dla siebie, wiedząc, że ich pociecha świetnie się bawi i jest pod dobrą opieką.

Najbliższe zajęcia, w sobotę 11 stycznia, są zupełnie bezpłatne! Ćwiczenia odbywają się w sali fitness lodowiska Helena z podziałem na grupy, o godzinie 10:00 zaczynają najmłodsze dzieci w wieku od 4 do 6 lat, a o godzinie 11:00 starszaki w wieku od 7 do 12 lat. To wyjątkowa okazja, by sprawdzić, jak Twoje dziecko odnajdzie się w energetycznym świecie Zumba Kids.

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach i akcjach na stronie mosir.elblag.eu.