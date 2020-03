Dłuższa przerwa piłkarzy

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o zawieszeniu rozgrywek piłkarskich do 26 kwietnia. Decyzja jest spowodowana aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek.

"Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze Fortuna I ligi, II ligi, III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i futsalu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie." - taki komunikat pojawił się dziś na stronie Łączynaspiłka.

Oznacza to, że elbląscy piłkarze wrócą do gry później niż to zapowiadano na początku pandemii. Termin 26 kwietnia nie jest jednak ostateczny i PZPN informuje, że nie jest wykluczona jego zmiana.

"O ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem ww. terminu, ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu." - napisano w komunikacie.