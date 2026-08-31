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Dmuchańce do 1 września w CRW Dolinka

 Elbląg, MOSiR
MOSiR

Pierwszy dzień września oznacza powrót do szkolnej rutyny, ale to jeszcze nie powód, żeby rezygnować z dobrej zabawy. To ostatnia okazja, żeby skorzystać z dmuchanych torów przeszkód w CRW Dolinka. Atrakcja dostępna w cenie wejścia na basen, nie przegap szansy na pokonanie wodnych dmuchańców.

Tylko do 1 września na gości Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka czekają dmuchane tory przeszkód, z których można skorzystać w cenie wejścia na basen. Pokonanie dmuchańców sprawdzi Waszą równowagę, determinację oraz sprawność i zagwarantuje dobrą zabawę nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Tory rozstawione są na części sportowej i rekreacyjnej, co daje możliwość ich pokonania na różnym stopniu zaawansowania. Nad bezpieczną zabawą czuwają ratownicy oraz można skorzystać z dostępnych kamizelek ratunkowych.

To ostatni moment na wizytę w CRW Dolinka. Przed rozpoczęciem na dobre roku szkolnego należy się wszystkim chwila beztroski przed nadchodzącymi wyzwaniami. Z torów dmuchanych można skorzystać do 1 września, do godziny 22:00. Nie zwlekaj, przyjdź całą rodziną i zmierzcie się z wyjątkowym wyzwaniem.


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