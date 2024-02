Dmuchańce tylko do niedzieli

Dmuchane tory przeszkód w czasie drugiego tygodnia ferii umilają czas mieszkańcom Elbląga. Gwarantują dobrą zabawę na terenie strefy rekreacyjnej i na basenie sportowym. Z przygotowanej atrakcji można skorzystać w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka tylko do najbliższej niedzieli, 4 lutego, w cenie standardowego biletu na basen.

Szybko, powoli, z rozpędu, w grupie, solo – nie ważne jak, ważne aby pokonywać dmuchane tory przeszkód bez upadku do wody. Atrakcja przygotowana na obu basenach Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka cieszy się dużym zainteresowaniem. Mogą z nich skorzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Zabawa na torach gwarantuje sporą dawkę dobrej zabawy i pozwala potrenować koordynację ruchową.

Przy każdym z torów znajdują się ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Dodatkowo można skorzystać również z kamizelek ochronnych. Oba tory dostępne będą do niedzieli, 4 lutego włącznie. Basen Dolinka jest czynny codziennie od 6:00 do 22:00.

Warto pamiętać, że podczas wizyty na Dolince można również skorzystać ze strefy saun, biczy wodnych i jacuzzi. Najmłodszym pływakom czas na basenie dodatkowo urozmaici strefa ze zjeżdżalnią, armatki wodne i kolorowe zabawki.

Zachęcamy również do zapoznania się z bogatą ofertą programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Wszystkie zajęcia skierowane są do miłośników aktywności fizycznej, bez podziału na grupy wiekowe oraz płeć. Do wyboru: Turbo Spalanie, Zumba, Zumba Kids, Joga, Zdrowy Kręgosłup, różne formy Aqua Fitness.

Więcej bieżących informacji na stronie mosir.elblag.eu.