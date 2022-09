Dmuchane przeszkody w CRW Dolinka

Tym razem dmuchane tory przeszkód będą nie w Bażantarni, a w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i to już w najbliższy weekend, 17 i 18 września. Pojawią się one ponownie, urozmaicą zabawę w wodzie oraz zagwarantują świetną rozrywkę na terenie strefy rekreacyjnej i na basenie sportowym. Wejście na tor wliczone jest w cenę biletu.

Już za kilka dni na „Dolince” użytkownicy basenu będą mogli spróbować pokonać dmuchane tory przeszkód, a skorzystać z nich będą mogli wszyscy, bez względu na wiek. Dmuchane tory przeszkód to cykliczne atrakcje, które urozmaicają pobyt na basenie. To bowiem znakomita forma rozrywki, połączonej z pływaniem i dobrą zabawą. Ich pokonanie sprawia mnóstwo satysfakcji i poprawia humor. W efekcie za każdym razem tory cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród elblążan.

Na basenie sportowym tor będzie przede wszystkim do dyspozycji starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Tor w strefie rekreacyjnej będzie nadawał się idealnie do zabawy dla najmniejszych pływaków. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Oba tory dostępne będą w sobotę i niedzielę, w godzinach 6:00-22:00.

Zachęcamy również do zapoznania się z nową ofertą programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Są to zajęcia skierowane do wszystkich miłośników aktywności fizycznej, bez podziału na grupy wiekowe oraz płeć. Jest to forma treningu, który zmierza do osiągnięcia maksymalnej sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości, gustu i oczekiwań uczestników, a przede wszystkim generują mnóstwo zabawy.