Dobiegły końca regaty Błękitnej Wstęgi Zalewu Wiślanego

Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego to najstarsze regaty rozgrywane na tym pięknym akwenie. Od kilku lat są one eliminacją Pucharu Bałtyku Południowego, są również jednymi z 6 regat liczonych do klasyfikacji sterników na Zalewie Wiślanym. Znane już są wyniki tegorocznych (21-23 sierpnia) zmagań.

Odbył się 1 wyścig w zmiennych, więc wymagających bardzo dużej uwagi uczestników, warunkach wiatrowych. Zmieniała się siła wiatru: od 1 do 4 B, a także kierunek od SSE do NW. Trasa ustawiona była na dystansie ok. 20 Mm. Na 12 jachtach wystartowało 50 żeglarzy. Warunki pandemii zmusiły organizatorów do zachowania szczególnej ostrożności, dlatego też wręczenie pucharów odbyło się przy ograniczonym składzie osobowym. Byli obecni tylko sternicy, a puchary wręczał burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat. Główne trofeum: Puchar Przechodni BWZW dla najszybszego jachtu, ponownie zdobyła załoga 2EASY 2 ze sternikiem Tomaszem Makowskim. Załoga ta wygrała również klasyfikację eliminacji do Pucharu Bałtyku Południowego oraz zmagania o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej w grupie pierwszej. W grupie drugiej wygrała załoga jachtu SOUVENIR ze sternikiem Tomaszem Szczepańskim, a w trzeciej załoga jachtu TORA ze skiperem Tomaszem Siekierko. Jak widać, Tomasze górą. Pełne wyniki można znaleźć pod tym linkiem.

Bogdan Justyński, Jachtklub Elbląg