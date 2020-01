Dobry występ Truso w Kościanie

Siatkarki II-ligowej Energii MKS Truso udały się do Kościana w okrojonym składzie, jednak zagrały niezłe spotkanie z miejscowym UKŻPS. Niestety w końcówkach setów skuteczniejsze były gospodynie, które zainkasowały komplet punktów.

Elbląski zespół nie ma już szans, by zakończyć rundę zasadniczą w górnej części tabeli i przygotowuje się do walki o utrzymanie w lidze. Trenerzy chcą, by młodsze zawodniczki okrzepły i nabrały doświadczenia, dlatego też spędzają więcej minut na parkiecie i tak też powinno być w kolejnych spotkaniach.

W ostatnim rozegranym pojedynku w Kościanie, Truso zagrało w jedenastoosobowym składzie, z różnych względów na mecz nie mogła pojechać Julia Łukaczyk, Małgorzata Jaworska i Alicja Szaruga. Gospodynie przystąpiły natomiast do spotkania w najmocniejszym składzie. Bardzo zależało im na zwycięstwie, bo mają jeszcze szanse uniknąć fazy play-out. Pojedynek był bardzo zacięty i przy trzech setach trwał aż półtorej godziny. W zasadzie każda z partii była do siebie podobna. Na boisku trwała wyrównana walka, a dopiero w końcówkach miejscowe przechylały szale zwycięstwa na swoją stronę. Elblążanki popełniały proste błędy i niestety nie ugrały żadnej partii. Mimo przegranej trener Andrzej Jewniewicz był bardzo zadowolony z postawy swoich podopiecznych.

- Przegraliśmy mecz 0:3, ale był od najlepszy od naszych czterech ostatnich spotkań. Graliśmy dobrze blokiem, w ataku można mieć trochę zastrzeżeń, bo zawodniczki próbowały atakować przez środkową bloku, która ma ponad 190 cm i staż w wyższych ligach. Jeśli dziewczyny realizowały założenia taktyczne, to gra wyglądała nieźle. Jak zawsze dobrze zagrała Kasia Szostak. Z dobrej strony pokazała się też Ola Frąckiewicz i Paulina Markowicz. U młodych zawodniczek widać było brak doświadczenia, bo wpadło kilka piłek, które powinny podbić w obronie. Jeszcze nie potrafią one grać stabilnie w obronie i utrzymywać cały czas koncentracje. W ataku, w bloku i zagrywce grały dobrze. Muszą one jeszcze nabierać doświadczenia. W przyjęciu zespół zagrał nieźle, uciekło kilka piłek, bo nadal mamy problem z przyjmowaniem skrótów, chociaż wyglądało to lepiej niż poprzednio. Było dużo walki w tym meczu. Sam fakt, że trwał on półtorej godziny świadczy o tym, że było dużo wymian, ciekawych obron i asekuracji. Mimo tego, że go przegraliśmy, to byłem dużo bardziej zadowolony niż w poprzednich meczach. Kluczem do naszego utrzymania będą młode zawodniczki, bo starsze grają to co powinny. Na pewno szkoda kontuzjowanej Izy Wąsik, która raczej w tym sezonie już nie wystąpi. Zobaczymy na ile młodsze siatkarki będą nam w stanie pomóc w play-outach. Mają świetne mecze, a w innych się mylą. Muszą popracować nad obroną i nabierać doświadczenia. Liga wojewódzka juniorek czy kadetek, to już zupełnie inna bajka niż II liga - podsumował trener Truso.

UKŻPS Coccodrillo Kościan - Energa Truso Elbląg 3:0 (25:22; 25:20; 25:20)

Truso: Markowicz, Fiedorowicz, Szostak, Frąckiewicz, Dziąbowska, Jachimczyk, Kowalczyk (l), Wilamowska, Kuczyńska, Katyszewska, Tarnecka.

Kolejne spotkanie nasza drużyna zagra przed własną publicznością 1 lutego o godz. 17. Do Elbląga przyjedzie lider II-ligowych rozgrywek Spójnią Stargard.