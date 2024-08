Dodatkowe 200 miejsc na Bieg Nocny

Dobra informacja dla tych, którzy nie zdążyli w pierwszym etapie zapisać się na 2. Bieg Nocny pod Gwiazdami, 500 pakietów rozeszło się dosłownie w kilka dni. Właśnie została dodana dodatkowa pula 200 miejsc. Pobiegnij na 5 km po elbląskiej Modrzewinie, zapisz się już teraz!

28 września spotkamy się po raz drugi na Nocnym Biegu pod Gwiazdami. Po sukcesie pierwszej edycji i szybkim wyczerpaniu limitu miejsc na tegoroczne wydarzenie, zwiększamy podstawową pulę o kolejne 200 miejsc.

- Po wystartowaniu z zapisami na drugą edycję biegu tak naprawdę w pierwsze trzy, cztery dni limit został wyczerpany. Od tamtej pory cyklicznie dostawaliśmy wiadomości lub telefony z pytaniem o dodatkowe miejsca. Widać, że zainteresowanie biegiem jest bardzo duże. Decyzja była prosta, do biegu został ponad miesiąc, więc chcieliśmy jeszcze dać szansę pozostałym chętnym na udział w wydarzeniu - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Obecnie na liście startowej znajdują się zawodnicy nie tylko z Elbląga, ale i z Gdańska, Fromborka, Kwidzyna, Olsztyna, Malborka czy Zamościa. Bieganie pod osłoną nocy ma zdecydowanie swój urok i klimat. Niesamowitej atmosfery doda pokaz fire show oraz odblaskowe i świecące elementy ubioru uczestników.

Linia startu będzie biegła na początku ul. Antoniego Czuchnowskiego. Później biegniemy ulicami Michała Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i wracamy identyczną trasą do mety (zobacz mapę biegu).

Klasyfikacja biegu będzie podzielona na dwie kategorie: generalną kobiet oraz generalną mężczyzn, a wyniki będą mierzone za pomocą elektronicznego pomiaru czasu. Dla każdego zawodnika przygotowane będą pamiątkowe medale, a najlepsi w danej kategorii otrzymają statuetki.

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 25 września 2024 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W Nocnym Biegu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorami biegu są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.