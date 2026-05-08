Dodatkowe pakiety na Bieg Piekarczyka

To będzie rekordowy Bieg Piekarczyka. Ogromne zainteresowanie tegoroczną edycją sprawiło, że wszystkie pakiety startowe wyprzedały się na miesiąc przed biegiem. W odpowiedzi na liczne pytania i prośby uczestników organizatorzy zdecydowali o uruchomieniu dodatkowej puli pakietów startowych. Nie przegap okazji na udział w wydarzeniu, zapisz się właśnie teraz.

Tempo przygotowań do Biegu Piekarczyka rośnie z dnia na dzień. Chętnych do spróbowania swoich sił na trasie wydarzenia nie brakuje. Po raz pierwszy w historii pakiety na bieg główny i na bieg towarzyszący wyprzedały się przed czasem. Decyzja nie mogła być inna. Na stronie elektronicznezapisy.pl dodano dodatkowe 200 pakietów na 5 i 10 kilometrów.

Sporym zainteresowaniem cieszy się również Mini Bieg. Na listach startowych na ten moment jest już 1000 młodych zawodników, którzy odpowiednio do wieku, zmierzą się z wyznaczonym dystansem, a po przekroczeniu mety otrzymają upragniony medal.

Dla niektórych udział w Biegu Piekarczyka, to sprawdzian własnych możliwości, dla innych pierwszy w życiu start, a dla pozostałych walka o życiówkę i miejsce na podium. Zachęcamy do zmierzenia się z dystansem w pojedynkę lub w drużynie, z którą możesz powalczyć o miejsce w klasyfikacji.

Sprawdź koniecznie wizualizację czterech medali, które będzie można zdobyć podczas Biegu Piekarczyka (14 czerwca), Biegu 780 dla Elbląga (28 czerwca), Biegu Nocnego pod Gwiazdami (19 września) oraz Biegu Niepodległości (11 listopada). Z całą pewnością zebranie wszystkich będzie dodatkową motywacją, a sama kolekcja doskonałą pamiątką.

Pobiegnij w dobrym tempie i stylu, czyli ubierając tegoroczną koszulkę. Dwa kolory do wybory, granatowy i biały, rozmiary dla dorosłych i dzieci oraz grafika z lokalnym akcentem, czyli wizerunkiem Biegu Piekarczyka i panoramą na Starówkę. Koszulkę można zamówić tylko do 31 maja.

Do biegu został nieco ponad miesiąc. To dobry czas na przygotowania i podjęcie decyzji o udziale w wydarzeniu.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

