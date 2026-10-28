Domowe zwycięstwo Elbasketu

Długo musieli czekać kibice Elbasketu na zwycięstwo swojej drużyny w Elblągu. Dziś (28 października) doczekali się. Elblążanie w hali przy ul. Kościuszki pokonali Port Gdynia GAK.

Dzisiejszy (28 października) mecz pomiędzy Elbasketem i Portem Gdynia GAK był dla elbląskiego zespołu okazją na przełamanie. Rywal do tej pory nie wygrał ani jednego meczu, Elblążanie ze zwycięstwa cieszyli się raz.

Gdynianie w pierwszej kwarcie potrafili dotrzymać kroku zespołowi Arkadiusza Majewskiego. To było szalone 10 minut, kiedy piłka raz po raz dziurawiła kosz po obu stronach parkietu. Ostatecznie po 10 minutach w lepszych humorach byli gospodarze, którzy prowadzili 29:25.

W drugiej kwarcie elbląscy koszykarze poprawili grę w defensywie. Efekt przyszedł od razu - GAK zdobył tylko 10 punktów; cztery oczka trafili w ostatnich 20 sekundy pierwszej połowy.

Pod koszem szalał Kacper Jastrzębski, który w 12 minut oddał dziewięć rzutów, trafił osiem, w tym jedną trójkę. Drugi rzut z dystansu niestety nie znalazł drogi do kosza. Do tego jeden celny osobisty (również ze 100 proc. skutecznością).

W trzeciej kwarcie znów oglądaliśmy festiwal strzelecki w wykonaniu obu drużyn. Elblążanie rzucili 29 punktów, rywale siedem mniej i można było zastanawiać się czy po raz kolejny w meczu Elbasketu padnie magiczna granica 100 punktów. Padła: na 12 sekund przed końcem Tomasz Szarszewski trafił trójkę i ustalił wynik spotkania na 102:75.

Kacper Jastrzębski po raz kolejny zanotował double – double: do 22 punktów dopisał 12 zbiórek. Elblążanie trafiali co drugi rzut z gry – 34 celne na 63 próby.

Kolejny mecz Elblążanie rozegrają w sobotę (31 października Na wyjeździe zmierzą się ze Świeckim Klubem Koszykówki Świecie.

Energa Basketball Elbląg – Port Gdynia GAK 102:75 (29:25, 22:10, 29:22, 22:18)

Elbasket: Jastrzębski 22 (1), Pawlak 19, Atanasov 11, Prokurat 8, Rarowski-Geckler 8, Świdziński 13 (1), Portacha 12 (2), Jakubów 4, Szarszewski 3 (1), Celak 1, Glaner 1, Jakimowicz