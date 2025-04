Dopełnili formalności

Piłkarze ręczni Silvantu w ostatnim w tym sezonie meczu na wyjeździe wysoko pokonali w Olecku MLKS Czarni (43:30). Przypomnijmy, że już w poprzedniej kolejce elblążanie zapewnili sobie awans do I ligi.

15 kwietnia zawodnicy Silvantu świętowali awans do I ligi. Tego dnia, w hali przy ul. Kościuszki, pokonali kwidzynian i na dwie kolejki przed końcem sezonu mogli się cieszyć z zrealizowania przedsezonowego celu. Ostatnie mecze są traktowane szkoleniowo, więcej czasu mają w nich grać zawodnicy z mniejszym doświadczeniem. W 17. serii gier rywalem naszej drużyny był MLKS Czarni Olecko. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali ten zespół 27:25. Silvant udał się do Olecka w szesnastoosobowym składzie, trener MLKS miał do dyspozycji zaledwie dwunastu zawodników.

Worek z bramkami rozwiązał Szymon Heyda, a na 0:2 trafił Michał Łucyn. Dość niespodziewanie Czarni zdobyli cztery gole z rzędu, a elblążanie nie wykorzystali rzutu karnego. Gdy MLKS mógł prowadzić 6:4, rzut karny obronił Kacper Wojciechowski. Młody bramkarz Silvantu rozegrał w Olecku bardzo dobre spotkanie, broniąc aż siedem rzutów karnych, na siedem podyktowanych. Przyjezdni szybko doprowadzili do wyrównania, a po kolejnych golach, odskoczyli na kilka trafień. Elblążanie grali zdecydowanie lepiej od Czarnych, zdobywali bramki seryjnie i w 20. minucie prowadzili 17:9. W kolejnych minutach gra się wyrównała, bramki padały naprzemiennie i po 30 minutach było 13:23.

Drugą część spotkania nasi zawodnicy rozpoczęli od trzech bramek z rzędu. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca kontrolowała przebieg meczu, rywal nie był w stanie w żaden sposób się do nich zbliżyć. Przewaga elblążan utrzymywała się w okolicach kilkunastu bramek. Olecczanie w końcówce meczu zdołali nieco podreperować dorobek bramkowy i zmniejszyć dystans. Mecz zakończył się wynikiem 30:43

- Ten mecz potraktowaliśmy mocno szkoleniowo. Kilku podstawowych zawodników dostało wolne z uwagi na wyeksploatowanie sezonem. Nie chcemy ryzykować przeciążeń, więc trenują w weekend indywidualnie. Tak jak zapowiadaliśmy z Damianem, większość czasu grali zawodnicy z mniejszym doświadczeniem. Dostali zupełnie nowe zadania w obronie jak i ataku, do przetestowania na przyszły sezon. Jesteśmy zadowoleni z tego spotkania i z optymizmem patrzymy w przyszłość z tą drużyną - mówił trener Silvantu Mikołaj Kupiec.

MLKS Czarni Olecki - Silvant Handball Elbląg 30:43 (13:23)

Silvant: Wojciechowski, Plak M. - Peret 13, Łucyn 9. Heyda 5, Chodziński S. 4, Budzich 3, Kwiatkowski 2, Plak P. 2, Sucharski 2, Stańczuk 2, Boenig 1, Nowakowski, Solecki, Chodziński Sz., Ściesiński.

Ostatni w tym sezonie mecz Silvantu odbędzie się w Elblągu 13 maja, a rywalem naszej drużyny będzie SMS ZPRP II Kwidzyn.