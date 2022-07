Druga wycieczka kajakowa z MOSiR-em

Kolejna wakacyjna wycieczka kajakowa za nami. Popołudnie w minioną niedzielę sprzyjało wodnej aktywności, w której wzięło udział kilkunastu uczestników.

Wycieczki kajakowe to propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w ramach tegorocznych wakacji. Takie wyprawy w okresie letnim są jedną z przyjemniejszych form spędzania wolnego czasu. Można przede wszystkim poznać miasto od nietypowej strony i zobaczyć to, co zwykle jest niedostępne dla postronnych osób.

Podczas tej wycieczki grupa płynących wystartowała, tak jak zazwyczaj, z przystani MOSiR przy ul. Radomskiej. Wszyscy wyposażeni w kapoki ruszyli na rzekę Elbląg. Impreza odbywa się z udziałem przewodnika PTTK w Elblągu, który opowiada przybyłym o historii napotkanych miejsc i atrakcji. Podczas niedzielnej wyprawy odwiedziliśmy między innymi suwnicę bramową, aleję kotwic oraz elbląski port.

Ciekawostki opowiadane przez przewodnika oraz zobaczenie Elbląga z zupełnie innej perspektywy sprawiło, że zarówno młodsi i jak i starsi uczestnicy wycieczki, zadowoleni dopłynęli z powrotem do przystani kajakowej MOSiR, gdzie nasza wycieczka się skończyła.

Dziękujemy wszystkim za bezpieczne i sprawne poruszanie się po wodzie. Już teraz zapraszamy na kolejną wycieczkę, która odbędzie się za 3 tygodnie (7 sierpnia). Szczegóły podane zostaną wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą bezpłatnych atrakcji podczas Wakacji z MOSiR-em.