Durma z Pucharem Polski

W miniony weekend w Płocku odbył się Puchar Polski w kickboxingu seniorów w formule KickLight. Elbląg reprezentował zawodnik UKS Silvant Kajak Adrian Durma w kategorii do 79 kg. Kolejny raz Adrian był bezkonkurencyjny, wygrywając wszystkie swoje walki.

W pierwszej walce Adrian dostał wolny los jako mistrz Polski. Kolejnym rywalem był Przemysław Barański z Pogoń Mogilno, którego pokonał jednogłośnie na punkty. W walce finałowej spotkał się z z utytułowanym zawodnikiem z Nowego Miasta Lubawskiego Sebastianem Prokopem. Od samego początku przeciwnik ruszył na naszego zawodnika, lecz i w tym starcie Durma był bezkonkurencyjny i wygrał finałowe starcie przed czasem w trzeciej rundzie, za co został uznany najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski.

- Ten turniej był ostatnim turniejem w tej części sezonu. Jadąc na niego byłem już zmęczony, a ostatnie dni leczyłem kontuzje, które mnie męczyły. Nie lubię dostawać wolnych losów, wolę od samego początku walczyć i mieć więcej walk. Walka z Sebastianem Prokopem była bardzo fajną walka. Sebastian to górna półka naszego kickboxingu i bardzo utytułowany zawodnik wielokrotny Mistrz Polski w formułach Lightcontact oraz fullcontact. Prokop jak na zawodnika postawił mocne warunki przez co walka była naprawdę ciekawa. Takie zwycięstwa to cenne skalpy. Kolejny raz za moje walki zostałem wyróżniony najlepszym zawodnikiem co powoduje, że sukces smakuje jeszcze lepiej. Teraz przede mną kilka dni przerwy, następne zgrupowania kadry przed zbliżającymi się mistrzostwami europy które odbędą się w listopadzie w Turcji.