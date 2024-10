Duży sukces małych Olimpijczyków

Złoto dla FC Porto, srebro dla Paris Saint Germain, na trzecim stopniu podium stanęli młodzi piłkarze Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy z rocznika 2015 prowadzeni przez trenera Konrada Wasilewskiego zdobyli brązowy medal na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Kick Off, który odbył się w weekend w Koszalinie.

W weekend w Koszalinie odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kick Off dla piłkarzy z rocznika 2015. Nie zabrakło tam piłkarzy Olimpii Elbląg prowadzonych przez trenera Konrada Wasilewskiego. Elblążanie sprawili ogromną niespodziankę i... po dwóch dniach zmagań stanęli na najniższym stopniu podium. „Znakomity wynik po znakomitej grze i możliwość rywalizacji z najmocniejszymi drużynami z Europy to niezapomniane doświadczenie dla naszych zawodników. Ale jeszcze ważniejsze było to że rywalizowaliśmy z nimi jak równy z równym” - możemy przeczytać na klubowych mediach społecznościowych.

Pierwszego dnia rozegrano mecze w grupach eliminacyjnych. 9 meczów, 22 punkty i drugie miejsce (za FC Porto) dało żółto-biało-niebieskim awans do grupy walczącej o medale. W niedzielę (6 października) Olimpijczycy poszli za ciosem i ostatecznie wywalczyli trzecie miejsce w turnieju. Warto też zauważyć, że elblążanie byli najwyżej sklasyfikowanym klubem, spośród polskich drużyn biorącym udział w koszalińskim turnieju.

Skład: Antoni Meronka ( BR ), Radosław Kolosov, Antoni Kowalski, Julian Janaczek, Nikodem Chojnowski, Miłosz Ostrowski, Fabian Karwacki, Ernest Chętnik, Nikodem Serafin, Krzysztof Gadaj, Michał Stańczyk. Trener: Konrad Wasilewski.