Dwa medale elbląskich judoków

Ogromną niespodziankę sprawili elbląscy judocy z niepełnosprawnościami na zawodach Virtus Global Games. Elblążanie z Francji wrócili ze złotym i srebrnym medalem.

Virtus Global Games to jedne z największych zawodów dla sportowców z niepełnosprawnościami. W tym roku odbywały się w Vichy, we Francji. W reprezentacji Polski wystartowali zawodnicy IKS Atak. Michał Liszcz i Adama Wiśniewski. Podopieczni Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego na francuskim turnieju spisali się rewelacyjnie.

Michał Liszcz wygrał wszystkie swoje walki w wadze do 73 kilogramów i do domu wrócił ze złotym medalem. Jego klubowy kolega Adam Wiśniewski zdobył srebro w wadze do 81 kilogramów. Walkę o złoto przegrał z Niemcem Victorem Gdowczokiem. Następnego dnia zawodów rozegrano towarzyski turniej drużynowy (zawodników biorących udział w zawodach podzielono na międzynarodowe drużyny). I w turnieju drużynowym Adam Wiśniewski ponownie zmierzył się ze swoim finałowym rywalem. Tym razem był zwycięski.

- Spodziewałem się trudnego turnieju, ze względu na start elity europejskiego i światowego judo. Tym bardziej cieszy sukces naszych chłopaków. Ale też trzeba zauważyć, że nasi podopieczni też należą do tej elity - mówił Michał Dąbrowski, trener wraz z Pauliną Dąbrowską elbląskich medalistów.

" Dziękujemy Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski za przygotowanie zawodników, poświęcony czas i serce jakie wkładacie w waszą pracę. Michał, dziękujemy za stalowe nerwy i wsparcie chłopaków podczas wyjazdu. Dziękujemy rodzicom. Kochani bez Was wasze dzieci nie doszłyby do sukcesów, które osiągnęły i nie byłoby ich w tym miejscu w którym są" - możemy przeczytać na profilu IKS Atak w mediach społecznościowych.