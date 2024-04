Dwa miesiące do Biegu Piekarczyka

fot. MOSiR

Zaplanowany na 9 czerwca Elbląski Bieg Piekarczyka przyciąga uczestników z całego regionu. To nie tylko sportowa impreza – to prawdziwe święto dla miłośników biegania, a także tych, którzy cenią sobie dobrą zabawę w gronie pasjonatów. Do wydarzenia zostały 2 miesiące, zapisz się właśnie teraz!

Elbląski Bieg Piekarczyka jest na horyzoncie! Równo za dwa miesiące zawodnicy przebiegną elbląskimi ulicami. Niektórzy z nich będą bić swoje rekordy, inni po raz pierwszy spróbują swoich sił w tego typu wydarzeniu. Wykorzystaj ten czas jak najlepiej, aby przygotować się odpowiednio do sportowej imprezy. Może Ci w tym pomóc grupa pasjonatów z Bartnicki Team, którzy spotykają się w Bażantarni (przy Muszli Koncertowej) w poniedziałki, środy i piątki o 18:30. Uczestnicy do wyboru mają dwa dystanse – na 5 km (bieg towarzyszący) i na 10 km (bieg główny). Od samego rana na starcie ustawią się również dzieci i młodzież, którzy pobiegną na trasie zgodnej z kategorią wiekową. Pakiety na Mini Bieg Piekarczyka, rozeszły się jak świeże bułeczki i na ten moment na liście startowej jest już komplet 600 uczestników. Po pokonaniu trasy wszyscy zawodnicy nie tylko poczują dumę z siebie, ale także otrzymają zasłużony pamiątkowy medal. To nie tylko kawałek metalu, to symbol wytrwałości, determinacji i osiągnięcia wymarzonego celu. Ponadto, wydarzeniu będą towarzyszyć liczne atrakcje i niespodzianki przygotowane przez organizatorów – bo świętowanie sukcesów to integralna część tego wydarzenia! Zapisz się już teraz! Rejestracja na Bieg Piekarczyka prowadzona jest za pomocą strony elektronicznezapisy.pl do 5 czerwca. Do 8 maja pakiet startowy można kupić w cenie 60 zł, po tym terminie cena wzrośnie do 70 zł. Do zobaczenia na starcie! Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

MOSiR