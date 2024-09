Dwa zwycięstwa w IV lidze

Występujące w IV lidze rezerwy Olimpii oraz Concordia wygrały swoje wyjazdowe mecze w tej kolejce. Trzecia drużyna Olimpii nadal bez punktu, mecz w Centralnej Lidze Juniorów został przełożony.

IV liga

Drugi zespół Olimpii zmierzył się z Pisą w Barczewie. Gospodarze dotychczas nie przegrywali na własnym terenie, w czterech próbach odnieśli dwa zwycięstw i dwa remisy.

W spotkaniu z Olimpią II pierwsze 45. minut były wyrównane, chociaż i tak żółto-biało-niebiescy prowadzili po bramce samobójczej. Po zmianie stron gospodarze zdecydowanie naciskali, szukali wyrównania, ale młodzież z Olimpii dobrze broniła, a w swoich sytuacjach wykazywała się skutecznością. Żółto-biało-niebiescy prowadzili w pewnym momencie 0:4. Drugi gol autorstwa Furmańskiego, który otrzymał podanie od Sznajdera. Przy kolejnych golach asystował Rychter, a na liście strzelców zapisali się Dettlaff oraz Aniśkowicz.

- Ciężko było, chociaż był moment, że prowadziliśmy już 4:0 i wtedy zabrakło doświadczenia, jeszcze go nie mamy, bo nie możemy mieć. Bramki straciliśmy w 82. i 92. min. W porównaniu do poprzednich meczów to w końcu sami sobie nie strzeliliśmy. W defensywie zagraliśmy, jak do tej pory, najlepiej. - podsumował spotkanie trener Olimpii II Rafał Starzyński.

.

Pisa Barczewo - Olimpia II Elbląg 2:4 (0:1)

bramki dla Olimpii: samobójcza, Furmański, Dettlaff, Aniśkowicz

.

Olimpia II: Januszewski, Dettlaff, Sikora, Sargalski, Berdyczko, Koziełło, Sznajder, Piróg, Rychter, Furmański, Dzierzkiewicz.

Grali również: Jasiński, Kościuk, Turulski, Aniśkowicz, Majewski, B. Łabecki

.

Piłkarze Concordii Elbląg bardzo długo czekali na pierwsze zwycięstwo w IV lidze. Ale jak już wygra, to z przytupem. Na olsztyńskich Dajtkach pokonali rezerwy miejscowego Stomilu aż 6:1. Zaczęło się dość niemrawo w wykonaniu elbląskiego zespołu, ale potem... Hat tricka (wszystkie bramki z rzutów karnych) skompletował kapitan pomarańczowo - czarnych Radosław Bukacki. Pewną ciekawostką jest fakt, że sędzia podyktował w tym spotkaniu aż pięć rzutów karnych: 4 dla gości i 1 dla gospodarzy. Dominyk Kodz z Concordii nie wykorzystał „swojego“ rzutu karnego - olsztyński bramkarz obronił. Od 28. minuty rezerwy Stomilu grały w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę, za drugą żółtą zobaczył Aleksander Wtulich.

.

Stomil II Olsztyn - Concordia Elbląg 1:6 (1:2)

Bramki: 0:1 – Bukacki (28. min., karny)., 1:1 – Kotarba (32. min., karny)., 1:2 – Drewek (38. min.), 1:3 – Bukacki (45. min., karny), 1:4 – Filipczyk (51. min.), 1:5 – Bukacki (72. min., karny), 1:6 – Cenkner (76. min.)

Concordia: Uzarek – Bukacki, Kaczorowski, M. Błaszczyk (68’ Piech), Fercho (56’ Niburski), Błaszczyk (63’ Cenkner), Kodz, Filipczyk, Drewek (68’ Czerniec), Brito, Łęcki (76’ Chwoszcz)

.

Klasa okręgowa grupa 2

Olimpia III po raz pierwszy poprowadził trener Tomasz Sambor. Elblążanie zmierzyli się z Zatoką w Braniewie. Niespodzianki nie było, wygrali gospodarze.

.

Zatoka Braniewo - Olimpia III Elbląg 3:1 (2:0)

bramka dla Olimpii: Wityczyn

.

Olimpia III: Matyjaszczyk, Choiński, Gronkowski, Prystupa, Wityczyn, Podkalicki, Gałażyn (65’ Antczak) Chojecki (65’ Mural), Patalas, Hałała, Tocha

.

Mecz Centralnej Ligi Juniorów Olimpii Elbląg z Jagiellonią Białystok został przełożony na 18 września. Spotkanie zostanie rozegrane w Białymstoku.