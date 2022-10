Dwóch liderów ligi 3x3

Rozegrane zostały dwa turnieje WAiTW Grand Prix w koszykówce 3x3, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. 11 zespołów rywalizuje o tytuł najlepszej amatorskiej ekipy. Emocji na parkiecie będzie coraz więcej. Zobacz zdjęcia.

WAiTW Grand Prix to cykl 10 turniejów, które odbywają się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12, a finał w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej. Podczas każdych zawodów zespoły podzielone są na grupy, z zaznaczeniem, że cztery najlepsze w dotychczasowych turniejach, są rozstawione w kolejnych występach. Za każde konkretne miejsce przyznawane są punkty. Gra toczy się w oparciu o klasyczne zasady koszykówki trzyosobowej.

Na małym boisku spotkania toczą się w szybkim tempie i wymagają one sprytu od uczestników. W efekcie wszyscy, którzy razem z nami rywalizują i bawią się w koszykówkę, podnoszą swoje umiejętności. Przykładem tego jest ekipa Dinosaurs Pro. Chłopaki od dawna grają z nami w turniejach oraz lidze i poczynają sobie coraz lepiej.

W drugim turnieju wywalczyli awans do finału, ale ulegli w nim silnej drużynie ABC. Jednak znaleźli się w gronie tych, którzy mogą dużo osiągnąć w naszych rozgrywkach. Oprócz nich są także Amatorzy, My Tylko Pobiegać i Żniwiarze, którzy mają apetyt na złoto. Jednak to liderami w tabeli są zespoły ABC i Stalowi. Te obie ekipy zdobyły po 42 punkty. Turnieje będą więc bardzo ciekawe.

Szczegóły rozgrywek dostępne są tutaj.