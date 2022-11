Dwutakt z elbląskim mistrzem

Koszykarze: Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, trener reprezentacji Polski w koszykówce 3x3 Piotr Renkiel zawitali tam, gdzie rozpoczęła się koszykarska kariera najbardziej utytułowanego polskiego koszykarza. 25 lat temu w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu Przemysław Zamojski trenował dwutakt i rzuty z dystansu. Dziś (24 listopada) prowadził trening dla młodych adeptów rzutów do kosza. Zobacz zdjęcia.

Mistrzostwa Polski - 10 (plus jedno wicemistrzostwo). Puchar Polski - 3 (plus trzy finały) Superpuchar Polski - 2 (plus cztery mecze, w którym jego drużyna nie wywalczyła trofeum). Brązowy medalista mistrzostw świata w koszykówce 3x3, trzykrotny uczestnik mistrzostw Europy, uczestnik turnieju na igrzyskach olimpijskich w Tokio... Osiągnięcia sportowe Przemysława Zamojskiego można wyliczać długo...

- W Elblągu jesteśmy dla Przemysława Zamojskiego, absolwenta Szkoły Podstawowej nr 11. Być może w świadomości kibiców są znane takie postaci jak Marcin Gortat, Adam Wójcik, Maciej Zieliński, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę liczby, to Przemysław Zamojski jest najbardziej utytułowanym koszykarzem w historii Polski - mówił Paweł Łakomski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski w koszykówce.

Dziś (24 listopada) Przemysław Zamojski wraz z kolegami z reprezentacji i Polskiego Związku Koszykówki przyjechali tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli do Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu. Cel: przeprowadzenie pokazowego treningu koszykówki. Przypomnijmy, że to właśnie „jedenastka“ jest od wielu lat miejscem, skąd w świat wyruszają koszykarze, których potem możemy oglądać na ligowych parkietach.

- Chcemy zachęcić dzieci do gry w koszykówkę. Pokażemy kilka zasad, kilka ćwiczeń jak można rozpocząć zabawę z koszykówką w wieku szkolnym. Widać, że te dzieci mają energię i trzeba ją spożytkować. A nie ma lepszego miejsca niż boisko do koszykówki - mówił Przemysław Zamojski. - Musimy jednak pamiętać, że są to dzieci w wieku szkolnym. Dla nich ma być to wielka frajda, wielka radość z tego co robią. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że po tych wszystkich latach jestem w stanie wrócić do rodzinnego miasta i poprowadzić lekcję pokazową dla dzieci. To niezmiernie buduje moje serce. Pokażemy im, że warto iść w sport, bo to rozwija na każdej płaszczyźnie. Jak będziesz dobrze grał w drużynie, to w życiu sobie poradzisz.

- Zdecydowanie najlepiej zachęcić do koszykówki poprzez takie akcje jak ta dziś. Takie akcje prowadzimy też w innych miastach, w tym tygodniu Elbląg jest czwartym miastem, w którym jesteśmy. Przychodzimy do dzieci, pokazujemy im koszykówkę - mówił Paweł Łakomski.

Trening prowadzony przez trenera Macieja Szelągowskiego, koordynatora szkolenia młodzieży w Polskim Związku Koszykówki, któremu pomagali zaproszeni goście, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Nie brakowało ciekawych elementów, które potrafią urozmaicić każdy trening.

Przemysława Zamojskiego będzie można oglądać w meczach trzecioligowego Basketballu Elbląg. Nasi koszykarze w najbliższą niedzielę zmierzą się w Chojnicach z miejscowym Kolejarzem. W Elblągu 4 grudnia zagrają z Wilkami Ełk.

- To było niesamowite, ile osób przyszło przywitać nas tutaj, ten wznowiony po kilku latach projekt III ligi w Elblągu. Nadarzyła się okazja, ja swój sezon w koszykówce 3x3 już zakończyłem. Porozmawiałem z kolegami, którzy stworzyli ten projekt, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby wrócić do rodzinnego miasta, zejść kilka las niżej. Ale przede wszystkim znów grać z kolegami, z którymi cała moja historia się zaczęła - mówił Przemysław Zamojski. - Okazało się, że ludzie w Elblągu są głodni koszykówki, sala okazała się za mała. Mamy nadzieję, że takie emocje będziemy dostarczać w każdym meczu. Mój terminarz jest akurat na tyle korzystny, że w kilku spotkaniach będę jeszcze mógł pomóc kolegom z parkietu.