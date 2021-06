Dodatkowy rok koszykówki w SP 11

- W odpowiedzi na petycję Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11 uprzejmie informuję, że w związku ze zbyt krótkim okresem naboru do klasy sportowej o profilu koszykówka w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 wyrażam zgodę na uruchomienie w roku szkolnym 2021/22 naboru do klasy IV sportowej o tym profilu w rejonowej Szkole Podstawowej nr 11 - napisał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga w odpowiedzi na petycję Rady Rodziców „jedenastki“.

Decyzja o stopniowym wygaszaniu koszykówki w Szkole Podstawowej nr 11 wzbudziła kontrowersje w lokalnym środowisku sportowym. Przypomnijmy: jednym z założeń zmian w elbląskim sporcie młodzieżowych miała być stopniowa likwidacja klas sportowych w szkole sportowej nr 11. W szkole, która od lat jest lokalną kuźnią talentów w koszykówce.

Początkowo mogło się wydawać, że koszykówka stopniowo będzie likwidowana. Z takim podejściem nie zgadzało się środowisko sportowe w Elblągu oraz rodzice dzieci. Kompromisem miały być klasy koszykarskie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. „Co do klasy IV to faktycznie w SP 11 nie będzie naboru do klasy sportowej – podobnie zresztą jak w innych szkołach rejonowych. Rada Miejska, po akceptacji środowiska sportowego i pozytywnych opiniach rad pedagogicznych, podjęła decyzję o utworzeniu Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Zwiększy to możliwości rekrutacyjne, zapewni ciągłość szkolenia sportowego oraz da szanse rozwoju dzieciom z całego miasta. Nie oznacza to zaprzestania szkolenia w koszykówce. Wręcz przeciwnie. Jeżeli rodzice uczniów elbląskich klas IV, w tym rodzice z SP 11, zgłoszą chęć utworzenia klasy IV o profilu koszykówki, to pomimo tego, że nie jest to dyscyplina priorytetowa, utworzenie takiej klasy będzie możliwe od września 2021 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Nabór do klasy IV o profilu koszykówka został już ogłoszony.“ - tłumaczyli urzędnicy w liście przesłanym do naszej redakcji.

Niejako w odpowiedzi redakcja otrzymała list otwarty grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 11, w którym m. in. czytamy: „Jesteśmy dotknięci i nie kryjemy swojego oburzenia takim potraktowaniem naszej szkoły. Bez jakichkolwiek konsultacji, wcześniejszych zapowiedzi, bez przedstawienia racjonalnych powodów ktoś postanowił zniszczyć blisko 30-letni dorobek koszykarski SP 11. Decyzją urzędniczą zamierza się przekreślić bogate doświadczenie trenerskie, współpracę całej społeczności szkolnej i tradycje szkoły. Tożsamość „Jedenastki” nierozerwalnie wiąże się z koszykówką. Budowaliśmy ją razem – uczniowie, nauczyciele i rodzice – przez wiele lat. Dzisiaj jesteśmy kojarzeni w mieście właśnie z tą dyscypliną sportu.“

Rada Rodziców SP 11 złożyła petycję (podpisaną przez 760 osób) z wnioskiem o zmianę przekazanych przez Departament Edukacji wytycznych do organizacji roku szkolnego 2021/22 w SP 11 i wyrażenie zgody na utworzenie sportowej klasy czwartej o specjalności koszykówka.

„Dla nas - rodziców, ważne jest, że dzieci chcące uprawiać koszykówkę, w SP 11 mają zapewnione odpowiednie do tego warunki i mogą liczyć na profesjonalną pomoc ze strony trenerów, którzy z ogromnym zaangażowaniem i pasją prowadzą zajęcia sportowe. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż szkoła dysponuje odpowiednią bazą sportową, dzięki czemu dzieci trenują na pełnowymiarowym boisku do koszykówki oraz korzystają z innych obiektów sportowych. W szkole odbywają się różne turnieje i rozgrywki ligowe, co integruje społeczność szkolną i przyciąga całe rodziny chcące kibicować młodym koszykarzom.“ - czytamy w uzasadnieniu petycji.

Urzędnicy sprawę jeszcze raz przemyśleli i... zgodzili się na przeprowadzenie naboru do klasy koszykarskiej w SP 11 na poziomie czwartej klasy. Wpływ na taką decyzję miała też... nieudana rekrutacja do koszykarskiej klasy sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Dodatkowo SP 11 otrzyma 42 godziny lekcyjne z przeznaczeniem na koszykówkę oraz godziny na zajęcia SKS-ów.

Organizacja roku szkolnego 2021/22 i koszykarski nabór w SP 11 ma być jednak wyjątkiem od reguły. „Docelowo wszystkie klasy sportowe o wielu profilach będą w nowo powołanym Zespole Szkół i Placówek Sportowych z zachowana ścieżka kształcenia i szkolenia sportowego od klasy pierwszej SP do klasy IV LO z możliwością utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie SP i Liceum“ - czytamy w odpowiedzi na petycję.

Uczniowie, którzy w tym roku rozpoczną naukę w klasie sportowej w SP 11, będą ja kontynuowali do ósmej klasy.

Na pytanie, czy koszykówka w SP 11 jest potrzebna, najlepszą odpowiedź dały koszykarki Truso. Zespół oparty na uczennicach SP 11 trenowanych przez Magdalenę Kołacką (nauczycielkę w SP 11) wywalczył siódme miejsce w finale mistrzostw Polski do lat 15.