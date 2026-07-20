Pokazy służb mundurowych, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i okazja, by z bliska poznać pracę tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo. Już w czwartek, 23 lipca, odbędzie się Rodzinny festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Od godziny 17:00 na Kalbarze czekać będą pokazy specjalistycznego sprzętu, laserowy paintball, elektryczne hulajnogi, dmuchańce, tory przeszkód, animacje, malowanie twarzy oraz darmowa wata cukrowa. Nie zabraknie również wielu innych atrakcji przygotowanych z myślą zarówno o dzieciach, jak i dorosłych.

Jednym z największych atutów festynu będzie możliwość spotkania przedstawicieli służb mundurowych i rozmowy z nimi w mniej formalnej atmosferze. Swoje stoiska przygotują Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Elbląski Park Technologiczny. To doskonała okazja, by zobaczyć z bliska wykorzystywany na co dzień sprzęt i dowiedzieć się więcej o zasadach bezpieczeństwa.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy od lat pokazuje, że o bezpieczeństwie można mówić w ciekawy i angażujący sposób. Wspólna zabawa, pokazy i interaktywne atrakcje sprawiają, że najmłodsi uczą się ważnych zasad, a dorośli mogą spędzić czas z rodziną w wyjątkowej atmosferze.

To będzie dzień pełen uśmiechu, wspólnych doświadczeń i atrakcji, które bawią, uczą i integrują całe rodziny.

Jeśli nadal zastanawiacie się, jak ciekawie spędzić wakacyjne popołudnia, koniecznie zajrzyjcie do naszego harmonogramu wydarzeń w ramach Wakacji z MOSiR-em. Przygotowaliśmy wiele propozycji pełnych zabawy, aktywności i rodzinnej atmosfery, każdy znajdzie coś dla siebie.