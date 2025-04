Edyta Litwiniuk ambasadorką Biegu Piekarczyka

- Niezmiernie cieszy nas fakt, że po raz drugi Bieg Piekarczyka ma swojego ambasadora. Z dumą ogłaszamy, że w tym roku została nim Edyta Litwiniuk. Jej zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia oraz motywacja, którą niesie dla wielu osób, doskonale wpisują się w ducha naszego wydarzenia. Wierzymy, że jej energia i pasja będą motywować uczestników do osiągania swoich sportowych celów i przyczynią się do wyjątkowej atmosfery podczas biegu - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Udział w XVI Elbląskim Biegu Piekarczyka to doskonała szansa, aby podjąć aktywność fizyczną, ale i zainspirować się do wprowadzenia pozytywnych zmian w codziennym życiu. Zawody odbędą się 8 czerwca i rozegrają się na dwóch dystansach: 10 km (bieg główny) oraz na 5 km (bieg towarzyszący).

- Z wielką radością przyjęłam propozycję zostania ambasadorką Elbląskiego Biegu Piekarczyka – biegu, który pokazuje, że sport potrafi łączyć ludzi, inspirować i dawać niesamowitą energię! To dla mnie ogromny zaszczyt, bo właśnie od takich wydarzeń zaczęła się moja przygoda z bieganiem. Pamiętam pierwsze starty, stres, radość i dumę na mecie – chcę, żeby każdy zawodnik to poczuł! 8 czerwca widzimy się na trasie – przybijemy piątkę, pobiegniemy razem i stworzymy kolejne piękne wspomnienia. Już dziś zachęcam wszystkich do zapisów i jednocześnie do stania się częścią tej wyjątkowej biegowej rodziny, będzie pięknie, obiecuję! – mówi Edyta Litwiniuk.