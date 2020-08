EKS Mlexer zaprasza do sekcji tenisa stołowego

Elbląski Klub Sportowy Mlexer ogłasza nabór dzieci urodzonych w 2012 roku oraz młodszych do sekcji tenisa stołowego. Treningi prowadzą trenerzy i instruktorzy tenisa stołowego na sali wyposażonej w 8 stołów do gry, automaty do gry oraz inny sprzęt.

Elbląski Klub Sportowy Mlexer ogłasza nabór dzieci urodzonych w 2012 roku oraz młodszych do sekcji tenisa stołowego. Treningi odbywają się w hali widowiskowo-sportowej na ul. Grunwaldzkiej 135 na hali do tenisa stołowego (wejście od strony osiedla). Treningi dla grupy naborowej w początkowym okresie roku szkolnego będą w środy w godzinach 16.30–18.30. Rozpoczęcie treningów od dnia 02.09.2020 r. Treningi prowadzą trenerzy i instruktorzy tenisa stołowego na sali wyposażonej w 8 stołów do gry, automaty do gry oraz inny sprzęt. Na pierwszym spotkaniu rodzice (opiekunowie) otrzymają komplet dokumentów dotyczących zapisów dziecka do klubu EKS MLEXER Elbląg. Serdecznie zapraszamy! Wszelkich informacji dotyczących naboru do sekcji tenisa stołowego udzielają: - Mirosław Kozłowski – Prezes EKS MLEXER – tel. 503-022-789 - Jan Kinal – instruktor tenisa stołowego – tel. 573-146-782

Inf. nadesłana