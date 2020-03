EKS Start kończy sezon

Niestety w tym sezonie nie zobaczymy już zawodniczek Startu na parkiecie. Ze względu na aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zarząd Superligi oraz Komisarz Ligi zdecydowali się zakończyć rozgrywki.

Rozgrywki żeńskiego szczypiorniaka zawieszono 12 marca. Zawodniczki Startu rozjechały się do domów, jednak nadal miały pracować nad formą z nadzieją, że w niedługim czasie powrócą na ligowe parkiety i wznowią rozgrywki. Zespoły PGNiG Superligi kobiet rozegrały w tym sezonie 20. kolejek. 14 marca zawodniczki EKS miały rozegrać ostatni mecz III rundy, po czym miała nastąpić przerwa w rozgrywkach, związana ze zgrupowaniem kadry. Zespoły miały powrócić do walki w pierwszy weekend kwietnia. Wiemy już, że tak się nie stanie. Ze względu na aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zarząd Superligi oraz Komisarz Ligi zdecydowali się zakończyć rozgrywki sezonu 2019/2020.

W oficjalnym komunikacie prezes Superligi SP z.o.o uzasadnia podjętą decyzję. - Zdrowie jest na pierwszym miejscu, dlatego w trosce o zawodniczki, kibiców, przedstawicieli mediów, a także wszystkich, którzy pracują przy organizacji meczów, decydujemy o zakończeniu rozgrywek. Zdajemy sobie sprawę, że wznowienie rywalizacji w tym sezonie byłoby niezwykle skomplikowane, a wręcz niemożliwe. Obecnie drużyny nie trenują i nie wiadomo, kiedy mogłyby wrócić do treningów. A muszą mieć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do rozegrania meczów w ostatniej fazie sezonu. To dla nas trudna decyzja, ale uważamy, że najlepsza. Wierzymy, że w przyszłym sezonie wszyscy wrócimy na boisko silniejsi - powiedział Marek Janicki.

Zespoły kończą sezon z zachowaniem aktualnej pozycji tabeli, elbląski Start na miejscu szóstym. Drużyny miały jeszcze rozegrać osiem meczów i układ w tabeli mógłby być zupełnie inny niż obecnie. Mistrzem Polski został MKS Perła Lublin, tuż za nim uplasowało się lubińskie Zagłębie, a brąz przypadł KPR Gminy Kobierzyce. Podjęto decyzję o braku spadków, zatem chorzowski Ruch utrzyma się w lidze.

Klasyfikacja końcowa w sezonie 2019/2020:

1. MKS Perła Lublin

2. Metraco Zagłębie Lubin

3. KPR Gmina Kobierzyce

4. Młyny Stoisław Koszalin

5. Eurobud JKS Jarosław

6. EKS Start Elbląg

7. MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

8. KPR Ruch Chorzów

