Elbasket przegrywa w Tarnowie Podgórnym

Jak wygląda gra elbląskich koszykarzy bez lidera Przemka Zamojskiego? Pierwszym sprawdzianem był mecz z wiceliderem naszej grupy Mikstol Tarnovią Tarnowo Podgórne. Elblążanom nie udało się sprawić niespodzianki.

Elbląscy koszykarze w sobotę (15 lutego) zmierzyli się z wiceliderem naszej grupy - Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne. Dla Elbasketu był to pierwszy mecz (nie licząc spotkania z TKM Włocławek) bez Przemka Zamojskiego, który rozpoczął przygotowania do sezonu koszykówki 3x3.

Faworytem byli gospodarze. Przez pierwsze 5 minut pierwszej kwarty elblążanie zaskoczyli rywali i prowadzili. Po cięciu minutach było 11:10 dla gości i... tarnowianie otrząsnęli się. Pierwsze 10 minut zakończyło się ich wysokim prowadzeniem 27:15. Początek drugiej kwarty to kolejne punkty tarnowskich koszykarzy. W 13. minucie gospodarze zwiększyli przewagę do 20 oczek. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego podjęli walkę. Na 4 minuty przed końcem pierwszej połowy elblążanie, po trójce Piotra Prokurata przegrywali tylko 13 oczkami. I to nie było ich ostatnie słowo. Na dwie minuty przed końcem udało się dojść rywali na 7 punktów (39:32). Końcowe minuty należały jednak to koszykarzy z Tarnowa i na przerwę zawodnicy zeszli przy stanie 48:33 dla gospodarzy.

W trzeciej kwarcie elblążan stać było tylko na zrywy. Po 25. minutach i dwóch osobistych Kacpra Szuszkiewicza elblążanie przegrywali dziewięcioma punktami (57:48). I znów gospodarze dość szybko pozbawiali rywali nadziei na odwrócenie losów spotkania. W kolejnych 5 minutach elblążanie zdobyli tylko pięć punktów. Punktowali gospodarze i po 30 minutach było 73:53.

W ostatniej kwarcie podopieczni Arkadiusza Majewskiego zmniejszyli rozmiary porażki do 12 punktów. Za mało, aby cieszyć się ze zwycięstwa. Double - double zanotował : Kacper Jastrzębski (13 punktów i 15 zbiórek). W następnej kolejce Elbasket podejmie na własnym parkiecie Enea Astorię Bydgoszcz. Będzie to bardzo ważne spotkanie w kontekście awansu do play off.

Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne - Energa Basketball Elbląg 90:78 (27:15, 21:18, 25:20, 17:25)

Elbasket: Świdziński 17 (2), Stawiak 16 (1), Prokurat 15 (2), Jastrzębski 13 (1), Pawlak 3, Szuszkiewicz 8 (2), S. Kloska 6, Krakowski, Budziński