Elbląg pełen imprez sportowych

Bieg Piekarczyka, Ultra Wysoczyna, Aqua Speed Open Water Series, Garmin Iron Triathlon oraz Bieg Niepodległości - to największe i najciekawsze imprezy sportowe w naszym mieście, które odbędą się 2022 roku. Sympatycy wielu dyscyplin będą mogli wykorzystać ten czas na wszelkie aktywności i zdobyć atrakcyjne nagrody. Zobacz film zapowiadający te wydarzenia.

Ultra Wysoczyzna

Największe imprezy sportowe w 2022 roku rozpocznie wymagająca, ale i emocjonująca Ultra Wysoczyzna. 24 kwietnia biegacze zmierzą się z pięknymi, leśnymi trasami poprowadzonymi przez urokliwe tereny Wysoczyzny Elbląskiej. Rywalizacja odbędzie się na czterech dystansach, które mają sympatyczne nazwy. Będzie można pobiec na 80 km (Ryk jelenia), 52 km (Wycie wilka), 25 km (Kwik dzika), 12 km (Pisk lisa). Zapisz się tutaj.

XIII Bieg Piekarczyka

Ważną częścią kalendarza sportowego w Elblągu są zawody biegowe. Największym wydarzeniem tego rodzaju będzie oczywiście XIII Bieg Piekarczyka, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 5 czerwca ulicami miasta pobiegnie ponad 1000 uczestników w najróżniejszym wieku. Od przedszkolaków, przez młodzież i dorosłych, po tych trochę starszych i bardziej doświadczonych. Nowa trasa, profesjonalne przygotowanie imprezy oraz piękna pogoda z pewnością wielu zachęci do udziału. Zapisz się tutaj.

Aqua Speed Open Water Series

16 lipca najlepsi pływacy zmierzą się ze sobą w zawodach, zorganizowanych na rzece Elbląg. W naszym mieście odbędzie się wielki finał cykl, który składa się z 3 edycji organizowanych na terenie całego kraju. Zawodnicy będą mieli trzy dystanse do wyboru: ok. 0,95 km, ok. 1,9 km oraz ok. 3,8 km. Tego samego dnia zostaną rozegrane zawody także dla dzieci i młodzieży Aqua Speed Junior. Zapisz się tutaj.

Garmin Iron Triathlon

A już dzień później, 17 lipca, ruszy kolejna duża impreza sportowa. Wszechstronni sportowcy powalczą w bieganiu, pływaniu i jeździe na rowerze w wakacyjnym Garmin Iron Triathlon, będącym częścią największego cyklu triathlonowego w Polsce. Czas jest liczony od startu aż do przekroczenia linii mety łącznie z przebieraniem się w strefie zmian pomiędzy kolejnymi konkurencjami. Zapisz się tutaj.

VIII Bieg Niepodległości

11 listopada, w Święto Niepodległości Polski, wolność świętujemy na sportowo. To już tradycja, że w tym czasie ubieramy biało-czerwone stroje, wstążki czy ozdoby i ruszamy na trasę. Na ulicamch miasta rywalizują uczestnicy, którzy nie tylko wyrażają swój patriotyzm, ale i chcą ścigać się z innymi. Impreza stała się bardzo ważną częścią obchodów tego dnia.