Elbląg ponownie stolicą szkolnego unihokeja

Na parkietach czterech hal sportowych rywalizowało 66 drużyn i blisko 900 uczestników z całej Polski. XXXI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” po raz kolejny potwierdził, że należy do najważniejszych wydarzeń tej dyscypliny w kraju. Międzynarodowego charakteru imprezie dodał udział zawodników pochodzących m.in. z Korei Południowej i Włoch. Zobacz zdjęcia.

Przez lata festiwal stał się miejscem młodzieńczych marzeń, sportowej rywalizacji i przyjaźni zawieranej ponad granicami województw, a czasem nawet państw. Tegoroczna edycja nie była wyjątkiem. W ciągu trzech dni rozegrano blisko 200 meczów eliminacyjnych i finałowych. Na boiskach nie brakowało emocji, dramatycznych końcówek, łez szczęścia i chwil, które dla wielu młodych zawodników pozostaną jednymi z najważniejszych wspomnień sportowego dzieciństwa.

Już od pierwszych spotkań było widać, że do Elbląga przyjechały najlepsze szkolne drużyny w Polsce. Każdy mecz miał swoją historię, to oczywiste, ale aby wywalczyć medal trzeba było wykazać się ogromnym wysiłkiem. W rywalizacji najmłodszych dziewcząt triumfowała Szkoła Podstawowa z Suchego Dębu, natomiast wśród chłopców najlepsi okazali się uczniowie SP nr 3 w Łochowie. W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej zwyciężyły drużyny SP nr 3 Trzebinia oraz SP nr 5 Zielona Góra. W najstarszej kategorii, Ogólnopolskiej Licealiadzie, po złote medale sięgnęły reprezentacje ZS nr 1 Kołobrzeg oraz ZS nr 1 Łęczyca.

Turniej miał również wymiar międzynarodowy. Szczególne zainteresowanie wzbudzała drużyna Polsko-Brytyjskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej z Wrocławia, w której występowały uczennice pochodzące między innymi z Korei Południowej i Włoch. Sport po raz kolejny udowodnił, że potrafi łączyć ludzi niezależnie od języka, kultury czy miejsca urodzenia.

Warto jednak pamiętać, że festiwal to nie tylko wyniki i klasyfikacje końcowe, to także setki młodych ludzi, którzy przez kilka dni wspólnie mieszkali i kibicowali sobie nawzajem i poznawali nowych przyjaciół. Na korytarzach w bursach i internatach równie często jak o wynikach rozmawiano o wspólnych zdjęciach, nowych znajomościach i planach na kolejne turnieje.

– Najbardziej będę pamiętał atmosferę. Graliśmy o medale, ale równie fajne było poznanie ludzi z innych części Polski. Mam nadzieję, że wrócę tu za rok - mówił po zakończeniu turnieju jeden z uczestników z województwa wielkopolskiego.

Podobne odczucia miała zawodnik z jednej z drużyn medalowych:

– Kiedy wychodzisz na boisko i słyszysz doping kolegów, zapominasz o zmęczeniu. To były niesamowite dni. Szkoda, że tak szybko się skończyły.

Uroczyste zakończenie festiwalu było zwieńczeniem kolejnego rozdziału pięknej historii tego wydarzenia. Najlepsze zespoły odebrały puchary i medale, wyróżniono najlepszych strzelców, zawodników oraz bramkarzy, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki.

XXXI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” przeszedł do historii, ale pozostawił po sobie wspomnienia i przekonanie, że unihokej nadal ma w Polsce ogromny potencjał. Elbląg natomiast po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najważniejszych punktów na mapie tej dyscypliny.

Wyniki Festiwalu:

Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci:

Dziewczęta

1m. SP Suchy Dąb (woj. pomorskie)

2m. SP SAL Poznań (woj. wielkopolskie)

3m. SP Nowotaniec (woj. podkarpackie)

Najlepszy strzelec - Jagoda Balwierczak (SP Nowotaniec)

Najlepszy zawodnik - Michalina Wawryn (SAL Poznań)

Najlepszy bramkarz - Lena Andrzejewska (ZSP Nr 2 Białystok)

Chłopcy

1m. SP Nr 3 Łochów (woj. mazowieckie)

2m. ZS Kotlin (woj. wielkopolskie)

3m. SP Nr 1 Nowy Targ (woj. małopolskie)

Najlepszy strzelec - Tomasz Ziembowski (SP Nr 3 Łochów)

Najlepszy zawodnik - Nikodem Kantek (SP Kotlin)

Najlepszy bramkarz - Filip Skiba (SP Nr 1 Nowy Targ)

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dziewczęta

1m. SP Nr 3 Trzebinia (woj. małopolskie)

2m. SP Nr 5 Zielona Góra (woj. lubuskie)

3m. SP Zabrodzie (woj. mazowieckie)

Najlepszy strzelec - Malwina Klepacka (SP Nr 3 Trzebinia)

Najlepszy zawodnik - Maja Głogowska (SP Nr 3 Trzebinia)

Najlepszy bramkarz - Sandra Olejniczak (SP Nr 5 Zielona Góra)

Chłopcy

1m. SP Nr 5 Zielona Góra (woj. lubuskie)

2m. SP Nr 27 Gdańsk (woj. pomorskie)

3m. SP Góra Św. Małgorzaty (woj. łódzkie)

Najlepszy strzelec - Mieszko Leżoch (SP Nr 5 Zielona Góra)

Najlepszy zawodnik - Jeremi Rentflejsz (SP Nr 27 Gdańsk)

Najlepszy bramkarz - Nikodem Woźniak (SP Nr 5 Zielona Góra)

Ogólnopolska Licealiada

Dziewczęta

1m. ZS Nr 1 Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)

2m. ZS Nr 1 Zbąszyń (woj. wielkopolskie)

3m. ZS Łęczyca (woj. łódzkie)

Najlepszy strzelec - Gabriela Kornat (ZS Łęczyca)

Najlepszy zawodnik - Łucja Iwaniec (ZS Nr 1 Kołobrzeg)

Najlepszy bramkarz - Rozalia Knopa (ZS Nr 1 Zbąszyń)

Chłopcy

1m. ZS nr 1 Łęczyca (woj. łódzkie)

2m. ZST i P Nowy Targ (woj. małopolskie)

3m. ZSZ Wolsztyn (woj. wielkopolskie)

Najlepszy strzelec - Krystian Nowakowski (ZS Łęczyca)

Najlepszy zawodnik - Miłosz Pałczyński (ZS Łęczyca)

Najlepszy bramkarz - Jakub Staszek (ZSTiP Nowy Targ)