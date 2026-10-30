Elbląg walczy o tytuł Triathlonowej Imprezy Roku 2026. To tutaj Roksana Słupek została mistrzynią Europy!

Mistrzostwa Europy w Triathlonie oraz zawody z cyklu Garmin Triathlon Tour Elbląg 2026 zostały nominowane w konkursie Polskiego Związku Triathlonu na Triathlonową Imprezę Roku 2026. Przypomnijmy, że podczas imprezy w Elblągu Roksana Słupek wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w triathlonie. Teraz o kolejnym wyróżnieniu dla wydarzenia może zdecydować społeczność triathlonowa, kibice i mieszkańcy. Głosowanie trwa do 8 listopada.

Sportowe emocje i europejski tytuł w Elblągu

Tegoroczna impreza zapisała się w sportowej historii Elbląga. Mistrzostwa Europy w Triathlonie zgromadziły w mieście blisko 300 zawodniczek i zawodników z ponad 30 krajów. Rywalizacja na dystansie sprinterskim oraz w sztafetach mieszanych przyciągnęła czołowych reprezentantów europejskiego triathlonu.

Jedną z bohaterek zawodów została reprezentująca Polskę Roksana Słupek, która sięgnęła po tytuł mistrzyni Europy na dystansie sprinterskim, dostarczając kibicom wyjątkowych emocji i podkreślając sportową rangę wydarzenia.

Teraz wydarzenie ma szansę na kolejne wyróżnienie. Nominacja do tytułu Triathlonowej Imprezy Roku 2026 w konkursie Polskiego Związku Triathlonu to okazja, by docenić zarówno sportowy poziom zawodów, jak i pracę osób zaangażowanych w ich organizację.

O tytule zdecydują głosujący

W konkursie Polskiego Związku Triathlonu wybierana jest najlepsza impreza objęta systemem licencyjnym związku. W zeszłym roku konkurs wygrała impreza Castle Triathlon Malbork. W tegorocznej edycji o tytuł ubiegają się także Mistrzostwa Europy w Triathlonie 2026. Organizatorzy zachęcają zawodników, mieszkańców, kibiców i sympatyków sportu do oddania głosu.

- Nominacja to dla nas powód do dumy. Sukces Roksany Słupek i jej mistrzowski tytuł zdobyty w Elblągu są ważnym elementem historii tegorocznej imprezy. Zachęcamy całą społeczność triathlonową oraz mieszkańców miasta do wsparcia tego wydarzenia w głosowaniu - mówi Marcin Florek, prezes Labosport Polska, organizator wydarzenia.

Labosport Polska

Jak zagłosować?

Wystarczy oddać darmowy głos w internetowej ankiecie.

Głosuj tutaj!

Nominowana impreza:

Mistrzostwa Europy w Triathlonie / Garmin Triathlon Tour Elbląg 2026

Głosowanie trwa do:

8 listopada 2026 r., do końca dnia

Zwycięzców konkursu poznamy 28 listopada 2026 roku podczas Gali Polskiego Związku Triathlonu w Warszawie. Wówczas okaże się, do kogo trafi tytuł Triathlonowej Imprezy Roku 2026.

Organizatorzy zachęcają do udziału w głosowaniu oraz udostępniania informacji o nominacji. To szansa, by wspólnie promować Elbląg jako miejsce ważnych wydarzeń sportowych.