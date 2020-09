Elbląg wrócił na mapę MTB Series

W Bażantarni rywalizowali kolarze MTB (fot. Marcin Sobczak)

To był niezwykle zacięty wyścig, któremu towarzyszyły ogromne emocje. Tak w skrócie można opisać sobotnią rywalizację w ramach drugiego etapu cyklu Garmin MTB Series 2020, który odbył się w Elblągu. Zawody w Bażantarni wróciły na mapę cyklu po 6 latach i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Świetnie przygotowana i wymagająca trasa sprawiła, że kolarze, którzy przyjechali do Elbląga dostali to co w MTB najlepsze! Zobacz zdjęcia.

Kolarze tradycyjnie ściągali się na dwóch dystansach: mini oraz maxi. Powrót cyklu do Elbląga ucieszył wielu zawodników. Zaproponowana trasa była różnorodna, techniczna i poprowadzona licznymi singlami. Po dwóch etapach cyklu w klasyfikacji generalnej na dystansach mini oraz maxi prowadzą zawodnicy Klubu Kolarskiego Lew Lębork. Na maxi bezkonkurencyjny jest Piotr Rzeszutek, na dystansie mini prowadzi Arek Petka. W wyścigu na dystansie maxi w Elblągu na pierwszej pętli utworzyła się grupa prowadząca, w której znaleźli się: Piotr Rzeszutek, Bartosz Banach i Michał Bogdziewicz, wracający do ścigania po kontuzji. Tych trzech zawodników prowadziło po pierwszej pętli. Na drugim okrążeniu grupa się rozciągnęła i do prowadzących dojechał Dominik Jakubowski. Rzeszutek skorzystał z okazji i nieznacznie odjechał rywalom zwyciężając w Elblągu z czasem 01:53:36. Drugie miejsce wywalczył Bartosz Banach (BST, 01:53:45). Trzeci był Dominik Jakubowski (LKS Mazowsze Teresin, 01:55:18). Michał Bogdziewicz nie chcąc ryzykować upadku utrzymał się na czwartej pozycji. Zmagania pań na tym dystansie wygrała Kamila Gurzyńska (Sara Workwear Wheel, 02:24:07. Druga była Ewelina Cywińska (Majbike Team, 02:24:34). Na trzecim miejscu zameldowała się Ania Kołatka (CryoSpace Olsztyn, 02:26:46). Znakomite ściganie zaprezentowali również zawodnicy rywalizujący na dystansie mini . Zwycięstwo w rywalizacji mężczyzn podobnie jak w Wejherowie zanotował znakomicie dysponowany Arek Petka (Klub Kolarski Lew Lębork, 00:58:51). Drugie miejsce na podium w Elblągu wywalczył Gustaw Ostajewski (KLIF Team Chłapowo, 00:59:20). Trzeci był Filip Potrykus (KLIF Team Chłapowo, 00:59:48), który po drugim miejscu w Wejherowie, kolejny raz zameldował się na podium. W rywalizacji kobiet na dystansie MINI najlepsza była Natalia Śliwińska (ASE Trek Gdynia, 01:13:35). Drugie miejsce należało do Iwony Joskowskiej (LUK-Connect Racing Team, 01:17:23). Na trzecim miejscu wyścig ukończyła Edyta Jakubowska-Olech (NWT MTB Świecie, 01:17:50). Cały czas można się jeszcze zapisać na pozostałe etapy zmagań, które odbędą się w najbliższą niedzielę w Rumi (04.10.), w Gdańsku (11.10.), Kolbudach (18.10.) i w Sopocie (24.10.) wypełniając formularz zgłoszeniowy. Wyniki zawodów w Elblągu 50 kilometrów 25 kilometrów

Joanna Kownacka, LaboSport Polska