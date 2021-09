Elbląscy kajakarze w finałach mistrzostw świata

Przemysław Rojek – ósmy w jedynce. Paweł Krause i Igor Komorowski na siódmej pozycji w dwójce To są wyniki elbląskich kajakarzy na mistrzostwach świata świata.

W Portugalii odbywają się mistrzostwa świata juniorów oraz U23 w kajakarstwie klasycznym. W reprezentacji Polski jest trzech elblążan z UKS Silvant Kajak: młodzieżowiec Przemysław Rojek oraz juniorzy Paweł Krause i Igor Komorowski.

Zaczynamy od Przemysława Rojka, który pierwszy sezon startuje w kategorii U23. Ze względu na konieczność połączenia nauki (elblążanin jest w klasie maturalnej) z treningami, Przemysław Rojek do mistrzostw przygotowywał się pod okiem trenera klubowego UKS Silvant Kajak Wojciecha Załuskiego. Ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata były ubiegłotygodniowe seniorskie mistrzostwa Polski, w których elblążanin wywalczył brązowy medal w jedynce na 1000 metrów.

Portugalskie mistrzostwa elblążanin zaczął od biegu eliminacyjnego, gdzie z piątego miejsca awansował do półfinału. A stamtąd z trzeciego miejsca zakwalifikował się do finału A tym samym meldując się w gronie dziewięciu najlepszych kajakarzy na świecie do lat 23. Bardziej konkretnie: Przemysław Rojek jest ósmym kajakarzem w jedynce na 1000 metrów. W biegu finałowym do zwycięzcy stracił 5,18 sekund. Zwyciężył Niemiec Martin Hiller (3,32,01 min.) przed Duńczykiem Thorbjornem Raskiem i Białorusinem Uladzislauem Kravetsem.

Paweł Krause i Igor Komorowski wystartowali w kajakarskiej dwójce na 1000 metrów. Swoją portugalską przygodę zaczęli od eliminacji, których stawką był bezpośredni awans do finału A. Elblążanie w tym biegu zajęli czwarte miejsce (bezpośrednio do finału awansował tylko zwycięzca) i swoich szans musieli szukać w półfinale. Tam zajęli trzecie miejsce, który było premiowane awansem do finału A.

I jak się okazało w sobotę: elbląska osada jest siódma na świecie wśród juniorów. Paweł Krause i Igor Komorowski do zwycięzcy stracili 5,40 sekundy. Zwyciężyła hiszpańska osada w składzie Ernesto Goribar i Marcos Caballero z czasem 3,19 , 56 min. Na drugim miejscu dopłynęli Niemcy Paul Grosser i Anton Winkelman; najniższe miejsce na podium przypadło Węgrom Almosowi Aradowi i Zsomborowi Panyikowi.

Elblążanie wystartują jeszcze w reprezentacyjnej czwórce na 500 metrów w składzie: Jan Paszek, Antoni Łapczyński, Igor Komorowski i Paweł Krause.