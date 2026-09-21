Elbląscy młodzi żeglarze błyszczą na Regatach o Puchar HiPP!

Zalew Wiślany gościł w minionym weekend uczestników Regat o Puchar HiPP w Marinie Suchacz – jednej z najbardziej emocjonujących młodzieżowych imprez żeglarskich w regionie. Organizatorem zawodów był Jachtklub Elbląg.

Na starcie stanęło 34 zawodników z czterech klubów: Jachtklubu Elbląg, UKS Tolkmicko, AZS AWF Gdańsk oraz Gedanii Gdańsk. Warunki podczas regat były wyjątkowo wymagające – silny wiatr i fala Zalewu Wiślanego wystawiły zawodników na poważną próbę. Jednak młodzi żeglarze stanęli na wysokości zadania, dając z siebie wszystko.

Łącznie rozdano 21 trofeów w najróżniejszych kategoriach wiekowych.

Elbląg na podium – 5 trofeów dla naszych zawodników!

Szczególnie dumni jesteśmy z wyników reprezentantów Jachtklubu Elbląg, którzy zdobyli aż 5 trofeów:

Nikodem Laskowski – 2. miejsce w kategorii Chłopcy do lat 10

Kacper Bielan – 1. miejsce w kategorii Chłopcy powyżej 10 lat

Antoni Kuraś – 2. miejsce w kategorii Chłopcy powyżej 10 lat

Maksym Samoilenko – 3. miejsce w kategorii Chłopcy powyżej 10 lat

Matylda Płączyńska – 2. miejsce w kategorii Dziewczynki do lat 10

Brawo dla wszystkich zawodników! Pozostałe trofea powędrowały do rąk reprezentantów klubów UKS Tolkmicko, AZS AWF Gdańsk oraz Gedanii Gdańsk.

Pełne wyniki zawodów dostępne są pod adresem:

www.upwind24.pl/regatta/puchar-hipp-w-marinie-suchacz-zalew-wislany-organizator-jachtklub-elblag-2026/results

Do zobaczenia w przyszłym roku!