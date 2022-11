Elbląscy szachiści rozegrali kolejny turniej FIDE

W piątek, 18 listopada, kilkudziesięciu elbląskich szachistów rozegrało IV Turniej FIDE Szachów Szybkich w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Grali ludzie z różnych pokoleń. Siedmiolatki rywalizowały z osobami dziesięć razy starszymi od siebie. Zobacz zdjęcia.

Pierwsze miejsce w turnieju zdobył Szymon Trochimczuk, drugie – Sylwester Grabarczyk, a trzecie Jacek Murawski. Kilku osobom udało się zwiększyć ranking FIDE, a dwóch zawodników zdobyło go właśnie na tym turnieju.

Organizatorzy – członkowie Kółka Szachowego w I LO – zgodnie stwierdzają, że zawsze sprawia im to największą radość; kiedy widzą, że stali się inicjatorami spotkań, w trakcie których jedni drugich motywują do rozwijania wielkiej pasji do szachów.

Gratulujemy medalistom oraz zdobywcom rankingu FIDE. To był ambitny i ciekawy turniej. Już teraz zapraszamy na kolejne rozgrywki. Szczerze zachęcamy, by zaangażować się w tę szlachetną grę, ale i poznać środowisko graczy, które jest tego naprawdę warte.

Fundatorem nagrody dla zwycięzcy była Restauracja Studnia Smaków.