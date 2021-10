Elbląska formacja przed startem na Mistrzostwa Świata

W Polsce nie mają sobie równych! Podczas ostatnich Mistrzostw Polski FTS Formacji Tanecznych, które odbyły się 12 września, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zdobyli tytuł mistrzowski – co daje im możliwość startu w Mistrzostwach Świata. Sprawdźmy, jak wyglądają przygotowania elbląskiej formacji.

Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież odbędą się 4 grudnia, w Brunszwiku w Volkswagen Hall (Niemcy). Organizatorzy szykują fantastyczne widowisko przy pełnych trybunach. Gospodarze zagwarantowali uczestnikom komfortowe rozwiązania logistyczne, trwa sprzedaż biletów, a poszczególne formację szlifują formę przed zawodami. Nie inaczej jest z reprezentantami Polski, formacja Jantar Elbląg z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” pod okiem trenerów, Pauliny Czyżyk i Piotra Czyżyka, szykuje się do występu na Mistrzostwach Świata.

- Obecnie przygotowania idą tzw. pełną parą. Występ na Mistrzostwach Polski FTS został przez nas przeanalizowany wielokrotnie i to dosłownie pod każdym kątem – mówi Piotr Czyżyk, trener formacji. - Dokonaliśmy pewnej klasyfikacji: co dobrze wygląda podczas występu turniejowego, co należy dopracować oraz które elementy należy poprawić. Wzięliśmy pod uwagę różne informacje zwrotne zarówno od specjalistów w dziedzinie formacji, jak również od osób, dla których MP FTS w Elblągu były pierwszym zetknięciem z tańcem formacyjnym – dodaje Piotr Czyżyk.

Reprezentująca Elbląg, Światowid i klub EKT „Jantar”, formacja Jantar Elbląg podczas Mistrzostw Świata wykona mistrzowską, ale co bardzo ważne zmodyfikowaną choreografię – co mamy nadzieję, po raz kolejny spotka się z uznaniem sędziów i publiczności – tak jak było to podczas Mistrzostw Polski FTS, które odbyły się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

- Dzięki feedbackowi, jaki otrzymaliśmy po Mistrzostwach Polski FTS, ulepszyliśmy choreografię - jest ona obecnie zdecydowanie bardziej wymagająca – zauważa trener. - Jak tylko gdzieś znaleźliśmy fragment, w którym można byłoby „wcisnąć" jeszcze jeden obrót, jeszcze jeden akcent - bez wahania to zrobiliśmy. Tancerze co trening mają podwyższaną poprzeczkę - często słyszymy „tego się nie da zrobić" lub „to jest niewykonalne" - ale jak już uda się wykonać daną rzecz jeden raz, to czuć w zespole dumę, że udało się zrealizować kolejny pomysł trenerów. Nie zmieniliśmy natomiast muzyki - tu zdania nie były podzielone - jest to zdecydowanie nasz najmocniejszy punkt – podkreśla Piotr Czyżyk.

Jednocześnie poza aspektami sportowymi, środowisko skupione przy formacji pracuje, aby stworzyć tancerzom jak najlepsze warunki do startu na Mistrzostwach Świata.

- Trwa praca „zakulisowa", w którą bardzo zaangażował się zespół złożony z rodziców tancerzy formacyjnych. Aktywnie szukamy sponsorów, którzy w tych trudnych czasach chcieliby wesprzeć Formację Jantar, abyśmy mogli sięgnąć po najwyższe światowe laury. Eksperymentujemy również z crowdfundingiem - jesteśmy obecni na portalu patronite (kliknij w link i zostań patronem formacji >> Jantar Elbląg <<) gdzie każdy może wesprzeć zespół nawet niewielką kwotą. – wylicza Paulina Czyżyk, trenerka formacji. - Obecnie staramy się uzyskać fundusze na ozdobienie sukienek wysokiej klasy materiałami - piórami boa i kamieniami Swarovski. Jest to wymagane, ponieważ taniec formacyjny jest sportem, w którym jednym z kryteriów oceniania jest prezentacja.

Cel, jaki stawia przed sobą formacja jest jeden:

- Robimy to wszystko, aby Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblagu, Elbląski Klub Tańca „Jantar”, formacja Jantar Elbląg, z której nasz klub i miasto są znane na całym świecie, mogła ponownie sięgnąć po Mistrzostwo Świata. Mając wielu wspierających nas ludzi wokół siebie wierzymy, że ten cel uda się osiągnąć! – kończy Paulina Czyżyk, trenerka formacji Jantar Elbląg.

Członkowie formacji:

Nikola Knyszyńska, Wiktoria Szymańska, Kinga Sokalska, Julia Fidut, Agnieszka Jankowska, Marianna Karman, Katarzyna Obrębska, Aniela Zagaja, Justyna Długołęcka, Karol Ledwosiński, Karol Magalski, Krystian Dolegała, Michał Dreger, Paweł Szreder, Marcel Tworkowski, Nikodem Stańczewski, Bartosz Bloch

Wszystkie informacje o Mistrzostwa Świata w Brunszwiku można znaleźć na stronie www.wm.btsc.de

Warto również przypomnieć sobie występ Formacji Jantar Elbląg, który zapewnił elbląskim tancerzom tytuł Mistrzów Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=HUrv_4nVnCA