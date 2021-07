Elbląska Internetowa Liga Brydżowa

Brydżystki i brydżyści nie wychodząc z domu uczestniczyli w zawodach VII edycji Elbląskiej Ligi Brydżowej, które rozgrywane były na międzynarodowej platformie BRIDGE BASE ONLINE.

W trzeciej dekadzie czerwca rozgrywki dobiegły końca. W ostatnim meczu ostatniej rundy Ligi hitem było prestiżowe spotkanie drużyn RELAXED BRIDGE CLUB ELBLAG - WOMEN,S TEAM Regina Elbląg. Mecz od startu do mety był bardzo pasjonujący i emocjonujący, Zwyciężył Team REGINY, który grał w składzie: kpt techniczny Iwona Smilgin, Renata Bieda, Anna Dworakowska, Regina Wołek, Marek Czapliński. - Do tego prestiżowego meczu przygotowaliśmy się bardzo starannie, przećwiczyliśmy wiele ćwiczeń i treningów w ramach realizacji programu Strategii i Techniki brydża sportowego. Do meczu przystąpiliśmy bez kompleksów mimo, że nie byliśmy faworytem. Poprzeczkę zawiesiliśmy wysoko, zastosowaliśmy agresywny pressing, graliśmy na pełnych obrotach i na wznoszącej fali, co było kluczem do spektakularnego zwycięstwa - powiedziała Renata Bieda.

VII edycja Elbląskiej Ligi Brydżowej zakończyła się zwycięstwem międzynarodowej drużyny ŻUŁAWY NOWY STAW - PLEVEN BUŁGARIA, która grała w składzie: kpt. Kazimierz Konefał, małżeństwo LYUBLYANA ALEXIJEVA,SLAVI ALEKSIJEV, RUMEN MARINCEV i SASCHKO ROMANOW. Zwycięzcy zdobyli prestiżowy tytuł DRUZYNOWEGO MISTRZA ELBLASKIEJ LIGI. Dalsze miejsca na podium zajęli: REPREZENTACJA EBLAGA - BRENO WŁOCHY i IMPAS SZTUM. Na starcie stanęło 10 zespołów. - W imieniu mojego TEAMU i uczestników Elbląskiej Ligi i uczestników mam zaszczyt podziękować sztabowi elbląskich działaczy pod dowództwem Bogusława Gierulskiego i Reginy Wołek za profesjonalne przygotowanie i organizację rozgrywek kolejnej edycji Elbląskiej Ligi Brydżowej w czasie spowolnienia rygoru obostrzeń pandemii COVID-d 19 - mówi Kazimierz Konefał.