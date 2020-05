Elbląska strzelnica wznawia zajęcia sportowe

W związku z "odmrożeniem" sportu w naszym kraju, zajęcia na strzelnicy wznowił klub WKS Flota Elbląg, który zaprasza wszystkich chętnych na treningi, w szczególności dzieci i młodzież.

Po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją w Polsce i na świecie elbląscy strzelcy powrócili do regularnych treningów sportowych na obiekcie należącym do WKS Flota Elbląg. Sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała plany wielu zawodników, którzy przygotowywali się do zawodów mających odbyć się na wiosnę i lato. Po tym jak imprezy sportowe odwołano, strzelcy wracają do budowy formy na najbliższą przyszłość.

- Zostaliśmy zmuszeni do przełożenia ważnych zawodów, które miały odbyć się w naszym mieście, m.in. zawodów o Puchar Prezydenta Elbląga w strzelectwie sportowym. Rywalizacja z pewnością odbędzie się, gdy tylko będzie to możliwe. Dlatego już teraz rozpoczynamy przygotowania zarówno do zawodów lokalnych, jak i ogólnopolskich i międzynarodowych, na wznowienie których bardzo liczymy - mówi Jerzy Domeracki, prezes klubu WKS Flota Elbląg.

Klub zaprasza na treningi również wszystkie nowe osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w strzelectwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzież. WKS Flota Elbląg dysponuje obiektem i profesjonalnym sprzętem umożliwiającym każdemu rozpoczęcie przygody z tym sportem oraz odniesienie sukcesów zawodniczych.

Kontakt w sprawie treningów: tel. 785 463 649 Jerzy Domeracki. Adres: strzelnica przy ul. Junaków 2 w Elblągu. Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji oraz zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.