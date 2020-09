Elbląska szachistka z pucharami

Dwa puchary zdobyła elbląska szachistka Lidia Czarnecka z UKS Skoczek Elbląg w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych Wrocław 2020.

Szachy Szybkie klasyfikacja dziewcząt do lat 16: startowało 47 zawodniczek - Lidia Czarnecka uzyskała 7,5 pkt zajmując V miejsce w turnieju. Szachy Błyskawiczne klasyfikacja dziewcząt do lat 16: startowało 47 zawodniczek - Lidia Czarnecka uzyskała 10 pkt zajmując IV miejsce turnieju. Lidia Czarnecka uczennica I LO w Elblągu przez trzy dni we Wrocławiu (25-27) brała udział w Mistrzostwach Polski Juniorów dziewcząt do lat 16, mierząc się z najlepszymi zawodniczkami w Polsce. Uzyskała bardzo dobry wynik w obu turniejach zajmując IV i V miejsce w Polsce. Wielkie gratulacje dla Lidii Czarneckiej.