Elbląskie medale w maratonie kajakowym

Dwa srebrne i dwa brązowe – to dorobek elbląskich kajakarzy na Mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym. Zawody odbyły się w weekend w Olsztynie.

Pierwszy medal dla Elbląga wywalczyli kanadyjkarze. Jan Brykalski i Szymon Kiełczewski zajęli trzecie miejsce na dystansie 21 kilometrów. Trasę wyścigu pokonali w czasie 2:22:18,71 godziny. Złoto wywalczyła osada Politechniki Opolskiej: Mateusz Obacz i Patryk Stasiełowicz (były zawodnik Korony Elbląg) w czasie 2:04:20,09 godziny. Srebro dla MKS Czechowice-Dziedzice.

Kolejny elbląski medal padł łupem Rafała Stańczewskiego. W silnie obsadzonym (25 startujących) wyścigu juniorów młodszych Elblążanin zajął drugie miejsce. Kajakarz Silvant Kajak Elbląg 18 kilometrów przepłynął w czasie 1:38:33,67 godziny Do złota zabrakło... trzech sekund, o tyle szybciej na mecie zameldował się Illia Kamenskyi z Motławy Gdańsk. Brąz dla Piotra Kostuchy z WTW Warszawa.

Niedziela przyniosła kolejne dwa medale. Kanadyjkarz Mark Baranov zajął trzecie miejsce w rywalizacji młodzików na dystansie 12 kilometrów. Trasę wyścigu pokonał w czasie 1:13:01,58 godziny. Do pierwszego na mecie Cezarego Kasielskiego z Orła Wałcz stracił niespełna dwie minuty. Srebro dla Antoniego Nowaczyka z Zalewu Jerzykowo.

Ostatnią „blachę” dla Silvanta zdobyła osada juniorów młodszych: Bogumił Daczkowski i Arkadiusz Wieteska. Zażarta walka o złoto trwała do ostatnich centymetrów. Ostatecznie Elblążanie przypłynęli w czasie 1:29:08,58 godziny, ulegając osadzie Włókniarza Chełmża (Maciej Klukowski, Igor Kozak) o 1,15 sekundy. Brązowy medal dla UKS Sokolik.