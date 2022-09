Elblążanie dalej grają

Podwójny hat - trick Oskara Kordykiewicza z rezerw Olimpii w meczu z Radomniakiem Radomno. Szymon Drewek z Concordii trzy razy wpisał się na listę strzelców w meczu z Huraganem Morąg. Obie elbląskie drużyny awansowały do trzeciej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Wczoraj (14 września) w województwie warmińsko - mazurskim odbyły się mecze drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Obie elbląskie drużyny grały na wyjazdach i były faworytami meczów. Przykrych niespodzianek nie zanotowano i oba zespoły mogą czekać na losowanie trzeciej rundy. Te zostaną rozegrane wiosną przyszłego roku

1,2,3,4,5,6... Oskar Kordykiewicz

Rezerwy Olimpii Elbląg nie miały żadnego problemu z pokonaniem występującego w klasie okręgowej Radomniaka Radomno. Olimpijczycy kontrolowali mecz od początku do końca, już do przerwy prowadząc 3:0. Wynik otworzył Adrian Szantyr w 13. minucie. A potem... Oskar Kordykiewicz rozpoczął swój festiwal strzelecki. Pomocnik w tym meczu sześciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Na 5:0 w drugiej połowie gola zdobył Wojciech Stróżewski.

Radomniak Radomno - Olimpia II Elbląg 0:8 (0:3)

Bramki: Kordykiewicz (6x), Szantyr, Stróżewski

Olimpia II: Lechowid (75‘ Olbryś) - Wierzba (65‘ Leszczyński), Kasprzykowski, Łąpieś, Berdyczko (65‘ Stróżewski), Filipczyk, Gorzycki (70‘ Tutaj), Piróg (70‘ Tomankiewicz), Łabecki (60‘ Sznajder), Kordykiewicz, Szantyr (75‘ Żebrowski)

Szymon Drewek razy trzy

Concordia o awans grała z Huraganem Morąg. Gospodarze to już cień zespołu, który w ubiegłym sezonie był w czołówce IV ligi. Pomarańczowo-czarni też są w kryzysie, ale ligę wyżej. Zaczęło się... ciekawie. Już w 3. minucie bramkarza Huraganu pokonał strzałem głową Szymon Drewek. Gospodarze odpowiedzieli natychmiast. W 8. minucie Mariusz Dec doprowadza do remisu. I kiedy wydaje się, że pierwsze 45 minut skończy się remisowo, do bramki znów trafia Szymon Drewek. I znów głową

W drugiej połowie Szymon Drewek trzeci raz wpisał się na listę strzelców. Trzeci raz głową. W 64. minucie czerwoną kartkę zobaczył Mateusz Błaut z Huraganu. Rzut wolny i Radosław Bukacki podwyższa prowadzenie gości. Chwilę później Piotr Zaleski ustala wynik meczu.

Huragan Morąg - Concordia Elbląg 2:4 (1:2)

Bramki: Drewek (3x), Bukacki dla Concordii, Dec, Zaleski dla Huraganu

Concordia: Kazakov - Spychka, Szawara (69‘ Barros), Radchenko (76‘ Kaczorowski), Szmydt, Bukacki, Drewek (73‘ Błaszczyk), Jarzębski, Kopka (76‘ Nestorowicz), Rękawek (83‘ Kucharzewski), M. Pelc (65‘ Szramka)