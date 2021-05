Elblążanie przegrali wyjazdowy mecz z Sokołem

Nie udało się szczypiornistom KPR Elbląg kontynuować zwycięskiej passy. Zespół Grzegorza Czapli przegrał w Nowej Karczmie z Sokołem Kościerzyna 18:22.

Elblążanie udali się do Kościerzyny z zamiarem przedłużenia serii zwycięstw do trzech. Podopieczni Grzegorza Czapli zainkasowali ostatnio sześć punktów i awansowali na szóste miejsce w I-ligowej tabeli. Przed spotkaniem z Sokołem mieli na swoim koncie 25 punktów, rywal trzy oczka mniej. W pierwszej rundzie w Elblągu wygrali gospodarze różnicą aż dziewięciu bramek, jednak w meczu rewanżowym trudno było wskazać faworyta.

Zawodnicy KPR nie rozpoczęli sobotniej potyczki pomyślnie. Dziury w obronie skutecznie wykorzystywał Kajetan Jankowski, który wyprowadził Sokoła na prowadzenie 2:0. Przyjezdni pierwsze trafienie zanotowali dopiero w 5. minucie spotkania. Przebudzenie nastąpiło dopiero po kwadransie gry, kiedy mieli już trzy bramki straty. Do siatki trafił Adam Nowakowski oraz Maksymilian Chyła, a nawet bramkarz Dominik Jaworski i tablica wyników wskazywała 6:6. Gospodarze zaraz odpowiedzieli taką samą serią celnych rzutów, a autorem wszystkich trafień był Adam Lisiewicz. Elblążanie próbowali zmniejszyć dystans i na przerwę zeszli przy wyniku 11:9.

Po zmianie stron trwała bardzo wyrównana walka, bramki padały raz z jednej, raz z drugiej strony. W końcu zawodnikom KPR udało się doprowadzić do wyrównania po 15. Niestety od 42. do 51. minuty mieli ogromne problemy ze skutecznością i nie zdołali pokonać defensywy Sokoła. Nie udało się nawet wykorzystać rzutu karnego. Gospodarze ponownie odskoczyli na trzy gole i do końca spotkania utrzymywali prowadzenie. Podopiecznym Grzegorza Czapli nie udało się już zniwelować dystansu i musieli się pogodzić z porażką 18:22.

Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna - KPR Elbląg 22:18 (11:9)

KPR: Jaworski 2, Shupyk - Stępień 4, Nowak 4, Muracki 2, Chyła 2, Karczewski 1, Nowakowski 1, Sucharski 1, Peret 1, Budzich, Załuski, Sparzak, Solecki, Heyda, Reseman.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

Kolejne mecz elblążanie zagrają na wyjeździe 15 maja z MKS Nielba Wągrowiec.