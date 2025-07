Elblążanie wchodzą w sezon z pucharowymi zwycięstwami

Zarówno rezerwy Olimpii, jak i Concordia udanie zainaugurowały sezon 2025/26, meldując się w drugiej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Oba elbląskie zespoły rozegrały mecze na wyjazdach, prezentując skuteczność, świeżość i determinację. Dla jednych była to okazja do ostatnich szlifów przed ligą, dla drugich mocny sygnał, że okres przygotowawczy nie poszedł na marne.

Dobry sprawdzian przed ligą

Drugi zespół Olimpii wszedł w sezon 2025/26 z nowym duetem szkoleniowym, świeżą energią, ale celem nadrzędnym znanym od lat - dalszy rozwój młodych zawodników w realiach piłki seniorskiej. W sobotę rezerwy rozegrały drugi mecz przed startem ligowych zmagań, ale tym razem oficjalny, pokonując rywala z klasy okręgowej w I rundzie Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Zwycięstwo zawsze cieszy, ale mecz traktowano jako element budowy formy przed wymagającymi wyzwaniami ligowymi.

Latem stery drugiego zespołu przejęli Bartłomiej Florek i Adam Urbanowicz. Warto przypomnieć, że rezerwy Olimpii reaktywowano przed sezonem 2018/19 i od tamtej pory stanowią one kluczowe ogniwo w przejściu zawodników z piłki juniorskiej do seniorskiej. W tym roku do kadry naturalnie dołączają zawodnicy z roczników 2008 i 2009, których zadaniem będzie nie tylko adaptacja do fizycznych realiów seniorskiej rywalizacji, ale również realna walka o minuty na boisku.

Sam trener Florek przyznał, że przed meczem towarzyszyły mu mieszane uczucia:

– Nie ukrywam, że trochę się obawiałem tego spotkania. To był nasz drugi mecz w przygotowaniach do ciężkich ligowych zmagań i traktowaliśmy go szkoleniowo. Chłopcy jednak nie zawiedli i zagrali dobrze, choć trzeba pamiętać, że rywalizowaliśmy z ekipą piątej klasy rozgrywkowej.

Olimpia II od początku narzuciła swój rytm gry, chociaż - jak zaznacza trener - pierwsza połowa nie była idealna: – Kontrolowaliśmy wydarzenia, choć mieliśmy mały problem z wyczuciem dobrego momentu do odbioru piłki i rozwinięciem gry na połowie przeciwnika. Po zmianie stron obraz gry uległ wyraźnej poprawie. Rywale z każdą minutą słabli, a młodzi elblążanie nabierali pewności siebie.

– Druga część spotkania była lepsza w naszym wykonaniu, rywal opadł z sił, zostawiając nam więcej przestrzeni na boisku. Nasi zawodnicy w zasadzie co akcję stwarzali zagrożenie pod bramką przeciwnika. Gdybyśmy byli skuteczniejsi, wynik byłby zdecydowanie wyższy - podsumował szkoleniowiec.

Wynik jednak, jakkolwiek istotny, nie był tego dnia najważniejszy. Liczy się progres, nauka i coraz śmielsze wchodzenie w świat seniorskiego futbolu. Przed rezerwami Olimpii jeszcze kilka dni intensywnych przygotowań, a już niebawem start IV-ligowych rozgrywek. W sobotę, 2 sierpnia, rezerwy Olimpii zainaugurują sezon meczem wyjazdowym z wicemistrzem poprzednich rozgrywek, Startem Nidzica.

Victoria Bartoszyce - Olimpia II Elbląg 1:3 (1:1)

Szymon Majewski, Adam Rychter x2

Olimpia II: Kossakowski - Bąk (60’ Wityczyn), Tobojka (80’ Dziewirz), Duszak (60’ Marucha), Sikora, Rychter, Leszczyński (80’ Duło), Majewski, Sargalski, Wilczek (75’ Rutkowski), Dziurdzia

Concordia gromi

Słoniki rozpoczęły rozgrywki 2025/26 w iście koncertowym stylu. W pierwszej rundzie wojewódzkiego pucharu „Słoniki” nie zostawiły złudzeń gospodarzom z Górowa Iławeckiego. Efekt? Pewna, wyjazdowa wygrana 6:0 nad miejscową Cresovią i awans do kolejnej rundy.

Po pierwszej połowie nic nie zapowiadało takiego pogromu, ale elblążanie wrócili z szatni niczym odmienieni. Po bezbramkowych 45. minutach, w drugiej odsłonie urządzili prawdziwy pokaz siły. Trzy trafienia zanotował João Augusto, dwa gole dorzucił Kordian Stolarowicz, a dzieła zniszczenia dopełnił Adam Cenkner. Gospodarze, drużyna z klasy okręgowej, która w poprzednim sezonie ledwo utrzymała się na tym poziomie po barażach z Błękitnymi Stary Olsztyn, nie byli w stanie przeciwstawić się ofensywnemu walcowi Concordii. Trener Marcin Szweda nie mógł skorzystać z usług Radosława Bukackiego i Sebastiana Tomczuka, ale mimo to rotował składem i dał szansę pokazania się całej meczowej osiemnastce.

Cresovia Górowo Iławeckie - Concordia Elbląg 0:6 (0:0)

Augusto x3, Stolarowicz x2, Cenkner



Concordia: Więsik - Filipczyk, Kaczorowski, Rogoz, Szpucha, Danowski, Drewek, Lipowski, Makarski, Łęcki, Augusto, a także: Bigas, Stolarowicz, Grochocki, Fercho, Cenkner, Rękawek, Błaszczyk.

W kolejnej rundzie, zaplanowanej na 20 sierpnia, do rywalizacji włączą się trzecioligowe ekipy, w tym pierwsza drużyna Olimpii Elbląg.