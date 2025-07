Przemek Rojek o krok od podium w Portugalii

Dość niespodziewanie na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w kajakarstwie Przemek Rojek był blisko zdobycia medalu w dwójce na 500 metrów. Elblążanin wystartował też w czwórce na tym samym dystansie.

W w portugalskim Montemor-o-Velho odbywają się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Przemek Rojek z elbląskiego Silvant Kajak na tych mistrzostwach miał wystartować tylko w czwórce na 500 metrów. Oprócz niego w osadzie byli: Wojciech Pilarz, Marcin Nowacki i Wiktor Leszczyński.

W biegu eliminacyjnym, którego stawką był bezpośredni awans do finału A Polacy zajęli czwarte miejsce z czasem 1,23,96. Do pierwszych Węgrów stracili 2,29 sekundy i swoich szans musieli szukać w półfinale.

Walka o finał A była niezwykle zacięta. Awansowały trzy pierwsze osady, Polacy na mecie zameldowali się na czwartym miejscu. Czas: 1,22,21 minuty. Do awansu zabrakło tylko 0,26 sekundy, do pierwszych Szwajcarów 0,9 sekundy. Czwarta lokata oznaczała finał B.

I to nie był koniec złych wieści. Marcin Nowacki rozchorował się i trafił do szpitala, w związku z czym Polacy w finale B nie wystąpili.

Trzeba było znaleźć też zastępstwo do dwójki na 500 metrów. Osada Wojciech Pilarz i Marcin Nowacki w biegu eliminacyjnym zajęli czwarte miejsce z czasem 1,35,32 minuty. O awans do finału A musieli walczyć w półfinale. Ale trzeba było znaleźć zastępstwo za chorego Marcina Nowackiego. Trener kadry zdecydował się zaryzykować i postawił na Przemka Rojka.

Obaj kajakarze już ze sobą pływali w przeszłości. W 2019 r. zajęli pierwsze miejsce w finale B na Mistrzostwach Europy Juniorów na 1000 metrów. To były „pechowe” zawody dla Polaków, którzy w półfinale mieli czwarty czas i... nie awansowali do finału A. To jednak było kilka lat temu.

Pewnych rzeczy się jednak nie zapomina. W półfinale Przemek Rojek i Wojtek Pilarz pokazali moc do ostatnich metrów walcząc z Węgrami o zwycięstwo. Ostatecznie ulegli tylko o pięć setnych sekundy; czas 1,28,23 minuty). Pewnie wywalczyli awans do finałowego biegu o medale.

W finale A do medalu zabrakło... 0,72 sekundy. Polacy z czasem 1,34,85 minuty uplasowali się na czwartym miejscu, co ze względu na okoliczności rywalizacji należy uznać za sukces. Wygrali Portugalczycy z czasem 1,33,12 minuty przed Włochami i Słoweńcami.

1 sierpnia w Bydgoszczy rozpoczynają się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, podczas których wystąpią kajakarze elbląskiego Silvantu.